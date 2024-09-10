Вышел трейлер фильма о Дональде Трампе, который назвали 'злобной клеветой': что не понравилось кандидату в президенты США

В сети показали первый трейлер фильма "Ученик" о кандидате в президенты США Дональде Трампе. Эксклюзивная премьера киноленты состоялась в мае 2024 года в рамках Каннского кинофестиваля.

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"Ученик" рассказывает о развитии карьеры Дональда Трампа в сфере недвижимости Нью-Йорка и его отношениях с политическим маклером Роем Коном. Интересно, что на американские экраны лента выйдет 11 октября – на финальной стадии президентских выборов, сообщил источник изданию NBC, знакомый с условиями соглашения. Себастьян Стэн сыграл роль Трампа, а Джереми Стронг – Кона, одного из наставников бывшего президента.

На 77-м кинофестивале в Каннах "Ученик" сразу же превратился в социально-политический "громоотвод". В своем тогдашнем заявлении представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг назвал фильм "чистой злонамеренной клеветой". "Мы подадим иск в суд, чтобы опровергнуть откровенно ложные утверждения этих псевдо-кинорежиссеров, – сказал Чунг. – Это мусор – чистая выдумка, которая делает сенсацию из лжи, которая уже давно была развенчана". Однако все же неизвестно, подала ли кампания иск в суд.

Фильм вызвал споры отчасти из-за того, что в нем показана драматическая сцена предполагаемого инцидента, в котором Трамп сексуально напал на свою первую жену. Иванна Трамп в своих показаниях во время развода в 1990 году утверждала, что экс-муж изнасиловал ее. Он отрицал это обвинение, а позже она сказала, что не говорила буквально, а скорее чувствовала, что это произошло не по ее воле. Она скончалась в 2022 году.

"Ученик" был снят ирано-датским режиссером Али Аббаси по сценарию журналиста Vanity Fair Габриэля Шермана, более десяти лет освещавшего деятельность Трампа и его политических союзников. Кон умер от осложнений, связанных со СПИДом, в 1986 году, хотя он отрицал, что был ВИЧ-положительным. Ему было 59 лет.

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