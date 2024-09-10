'Хорошая плохая девочка': стало известно, когда в Украине выйдет один из самых ожидаемых эротических триллеров года

Впервые за многие годы на экранах отечественных кинотеатров выйдет фильм А-класса с маркировкой "только для взрослых" – "Хорошая плохая девочка". Украинские зрители смогут увидеть один из самых ожидаемых эротических триллеров, режиссером которого стала нидерландка Галина Райс, зимой 2025 года.

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Главной героиней ленты стала всемирно известная актриса Николь Кидман, воплотившаяся в роль властной руководительницы международной корпорации. Женщина закручивает роман с очень молодым стажером, которого сыграл Гаррис Дикинсон, нарушающий не только корпоративную этику, но и общественные нормы морали. Состоятельная предпринимательница "теряет разум" от юного любовника и забывает о своем законном муже, с которым состоит в браке много лет. Страстная пара вместе исследует не только вопросы сексуальности, но и власти и доминирования в современном мире корпоративной культуры.

В актерский состав эротического триллера, кроме центральных героев, вошли одни из самых популярных звезд киноиндустрии. Среди них Софи Вайд, известная главной ролью в фильме "Говори ко мне", и легендарный Антонио Бандерас.

После торжественной премьеры фильма "Хорошая плохая девочка" в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля, Николь Кидман получила одну из самых престижных наград в мире – "Кубок Вольпи". Эксперты прогнозируют, что, после официального выхода на экраны зрителей со всего мира, лента будет иметь не только большой успех в прокате, но и получит не одну награду.

Над созданием кинокартины работала американская развлекательная компания А24, ответственная за разработку мировых хитов, среди которых: "Эйфория", "Ведьма", "Все всегда и одновременно" и многие другие. В Украине прокатчиком "Хорошей плохой девочки" станет кинодистрибьюторская компания Green Light Films.

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