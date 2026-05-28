Вышел тизер "Энолы Холмс 3": какие приключения ждут героев. Видео
Милли Бобби Браун возвращается на Netflix с новой частью кинофраншизы о младшей сестре Шерлока Холмса Эноле. Фильм "Энола Холмс 3" выйдет на стриминге 1 июля и уже доступен его первый тизер.
Ролик приносит нам хорошую весть и плохую. Хорошая – отношения девушки с Тьюксбери (Луис Патридж) развиваются прекрасно и пара решает пожениться. Плохая – свадьбе помешает очередная неприятность, в которую встрянет Энола.
На этот раз события будут происходить в островном государстве Мальта. Зрителям придется немного подождать, чтобы узнать, что именно привело ее туда, однако по прибытии Энола сразу попадает в настоящее гнездо гадюк. Частной детективке приходится балансировать между новым делом и следующим этапом своей личной жизни.
Режиссером третьей части приключений Энолы Холмс стал Филипп Барантини – кинематографист, известный работой над хитовой криминальной драмой "Переходный возраст" (Adolescence). Джек Торн, который работал над сценариями к первой и второй частям, возвращается к своим обязанностям. В основу истории снова легла книга Нэнси Спрингер. На этот раз речь идет о романе "Тайны Энолы Холмс".
В касте, кроме Браун и Патриджа мы увидим:
- Химеша Пателя в роли доктора Джона Ватсона;
- Генри Кавилла в роли Шерлока Холмса (его, кстати, ждет похищение);
- Хелену Бонэм Картер в роли Юдории Холмс – матери аж двух блестящих детективов;
- Шэрон Дункан-Брюстер в роли Мориарти.
