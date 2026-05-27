О Паддингтоне снимут еще один фильм: известны первые детали

Мишка Паддингтон вернется на большие экраны в новом, четвертом полнометражном фильме. И уже известно, кто напишет сценарий к будущей ленте – над скриптом будет работать Армандо Иануччи в паре с Саймоном Блэкуэллом.

Видео дня

Издание Variety эксклюзивно подтвердило, что шотландец Ианнуччи – лауреат премии "Эмми" и номинант на "Оскар", больше всего известный как создатель хитовых сатирических шоу "Вице-президент", "В гуще событий" и комедии "Смерть Сталина", готов взяться за перо ради самого любимого в Лондоне четвероногого перуанского эмигранта. Его давний коллега и соавтор, а также лауреат "Эмми" и номинант на "Оскар" Блэкуэлл присоединится к проекту вместе с ним.

Также сейчас ведутся переговоры с потенциальным режиссером – им может стать постановщик рекламы и клипов Дугал Уилсон. Он дебютировал в полнометражном кино с третьей частью "Приключения Паддингтона в Перу".

"Паддингтон 4" выйдет вслед за "Приключениями Паддингтона" 2014 года, "Приключениями Паддингтона 2" 2017 года и "Приключениями Паддингтона в Перу" в 2024 году. Общие мировые кассовые сборы франшизы уже превысили 800 миллионов долларов. Пол Кинг снял первые две части. Он же написал сценарий к первой и стал соавтором второй вместе с Саймоном Фарнаби. А Уилсон взял на себя режиссерские обязанности в третьей ленте, над сценарием которой работали Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт.

Продюсером четвертой части останется Рози Элисон, которой впервые пришла в голову идея перенести мишку в красной шляпе авторства Майкла Бонда на большой экран в формате сочетания живых актеров и визуальных эффектов. Она работала над всеми предыдущими частями.

Официально о работе над четвертым фильмом о Паддингтоне объявили только в начале этого года. На фестивале CinemaCon генеральный директор Studiocanal и главный директор по контенту Canal+ Анна Марш сообщила, что лента находится в разработке, однако поделилась лишь тем, что к проекту привлекли "всемирно известных комедийных сценаристов".

Яннуччи уже неоднократно подтверждал свой высокий статус в комедийном жанре. Он помог создать культового телеперсонажа Алана Партриджа, писал для шоу "The Day Today", а с недавнего — создал сериал "Авеню 5" для HBO. В большом кино он выступил соавтором и режиссером фильмов "В петле" (который в 2010 году номинировали на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий) и "Смерть Сталина". Блэквелл, в свою очередь, известен как создатель британской черной телекомедии "Отцы года" (Breeders) и ситкома "Назад" (Back). Он также помогал писать сценарий к ленте "В петле" и стал соавтором последнего полнометражного фильма Яннуччи "История Дэвида Коперфилда" (где, к слову, снялся Бен Уишоу – актер, который в оригинале озвучивает Паддингтона).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Голливуде снимут фильм о преступнике украинского происхождения, а главную роль в нем сыграет звезда "Очень странных дел".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.