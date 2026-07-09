Вышел первый полноценный трейлер новой «Дюны»

Трилогия "Дюна" режиссёра Дени Вильнева приближается к своему завершению, и фанатам, с нетерпением ожидающим заключительную часть фильма, наконец-то показали полноценный трейлер будущего блокбастера. "Дюна: Часть третья" должна выйти в украинский прокат 17 декабря.

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Динамичный ролик представили сам Вильнёв и исполнитель роли Пола Атрида Тимоти Шаламе. Специальную презентацию устроили для преданных поклонников в Лос-Анджелесе с одновременными показами в залах Imax в Чикаго, Далласе, Торонто, Монреале, Лондоне, Берлине, Мехико и Абу-Даби, пишет Variety. Дублированный на украинский язык трейлер уже доступен зрителям на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine.

В новой картине Шаламе вновь исполняет роль Пола Атрида и продолжает его историю после прихода к власти в финале "Дюны: Часть вторая". Вдохновленная романом Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", заключительная часть покажет события, разворачивающиеся через 17 лет после завершения предыдущего фильма. Зрителям продемонстрируют мрачные последствия правления Пола в качестве императора.

Власть омрачает разум Пола. Однако у него появляется ярый противник – Скайтейл в исполнении Роберта Паттинсона. Он стремится положить конец правлению молодого императора и пытается вовлечь в свой план Ирулан Коррино – его жену, которую играет Флоренс Пью. Однако уже в трейлере Скайтейл дает понять, что его цель – не освобождение, а смена режима.

Трейлер также уделяет много внимания Зендее в роли фрименской воительницы Чани. Их отношения с Полом осложнились после его женитьбы на Ирулан. Также в трейлере мы видим немало кадров с Дунканом Айдахо (Джейсон Момоа) – грозным воином, который еще в первом фильме погиб, защищая Пола и его мать, и которого воскресили. Его Пол получает в подарок от Скайтейла.

Ранее Вильнев описывал фильм как тональный сдвиг по сравнению с предыдущими частями. Он отмечал, что если первая картина была более созерцательной, а вторая работала как военное кино, то третья должна быть "более динамичной и напряженной". Он также назвал "Дюну: Часть третью" своей "самой личной" работой в трилогии, подчеркнув эмоциональную суть отношений Пола и Чани, которые развиваются под безумным политическим и личным давлением.

И Пол здесь действительно выглядит более подавленным и менее самоуверенным, чем раньше, ведь он развязал волну межгалактического кровопролития. "Прости меня за все, что я наделал", – говорит Пол в конце трейлера.

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