Вышел новый трейлер фильма 'Служанка': напряжение растет

В киноиндустрии редко случаются адаптации, которые вызывают ажиотаж еще задолго до премьеры, но именно так случилось со "Служанкой". Создатели не просто экранизировали бестселлер Фриды МакФадден, но и предложили собственный взгляд на мир, где доминируют власть, контроль и тонкая грань между доверием и опасностью.

Второй трейлер, появившийся накануне зимнего киносезона, четко очерчивает направление фильма: это будет триллер, играющий на нервозности и постоянной угрозе, скрытой за фасадом семейного благополучия. Премьера ленты состоится 19 декабря 2025 года.

Трейлер знакомит нас с Милли Каллоуэй (Сидни Суини) – молодой женщиной с непростым прошлым, которая получает работу мечты: должность горничной в роскошном доме состоятельной четы Винчестеров.

На первый взгляд, жизнь Нины (Аманда Сейфрид) и ее мужа Эндрю (Брэндон Скленар) кажется идеальной. Деньги, большой дом, статус – все будто с глянцевой обложки. Но Милли быстро понимает: это лишь блестящая оболочка.

За закрытыми дверями кипят манипуляции, ревность, психологическое давление и опасные игры, в которые ее втянули без разрешения. То, что начиналось как путь к новой жизни, превращается в угрожающий лабиринт лжи.

Новый трейлер делает акцент на напряженном противостоянии между Милли и Ниной. Их постепенный конфликт растет до опасных пределов.

Роли исполнили:

Сидни Суини;

Аманда Сейфрид;

Брэндон Скленар;

Микеле Морроне;

Элизабет Перкинс.

Фильм снял Пол Фейг. В этом году он уже презентовал ленту "Another Simple Favor", и "Служанка" станет его второй премьерой подряд.

Сценарий адаптировала Ребекка Сонненшайн, а продюсерами выступили Тодд Либерман, Лора Фишер и сам Фейг.

Если вы любите фильмы с тонкой психологией, красивым визуалом и неожиданными поворотами – стоит обратить внимание на "Служанку".

