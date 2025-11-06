'Кейпоп-охотницы на демонов': мегахит Netflix получит продолжение

Анимационная девичья группа Huntr/x вернется на экраны. Стриминг Netflix и студия Sony подписали соглашение на выпуск сиквела музыкального полнометражного мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов".

Видео дня

Как пишет издание Variety, вторая часть приключений трио Huntr/x должна выйти на платформе в 2029 году. По крайней мере, сейчас план именно таков. Но он может измениться, если придется корректировать график работы над лентой.

"Кейпоп-охотницы на демонов" – это приключенческая лента, которая рассказывает о вымышленной женской K-pop группе, которая защищает мир от демонов своей музыкой. Анимация разработана и спродюсирована Sony Pictures Animation и вышла в рамках лицензионного соглашения Sony с Netflix. Премьера состоялась 20 июня этого года сразу на стриминге и стала большим успехом, войдя в топы просмотров по всему миру. Лента на данный момент является наиболее успешным анимационным фильмом платформы.

Отдельную популярность получили песни, которые прозвучали в мультфильме. Три оригинальных трека — "Golden", "Your Idol" и "Soda Pop" — постоянно входят в чарт Billboard Hot 100. Более того, им пророчат номинацию на будущую премию "Грэмми".

Из-за большой популярности ленты Netflix пришлось организовывать специальные фанатские показы "Кейпоп-охотниц на демонов" в кинотеатрах. Они состоялись в августе и октябре. Во время первого мероприятия мультфильм возглавил американский прокат с примерно 18 миллионами долларов сборов за два дня. Затем, накануне Хэллоуина, фильм собрал от 5 до 6 миллионов долларов, даже несмотря на то, что остается постоянно доступным на стриминге.

Все это привело к тому, что Netflix и Sony приняли решение о выпуске сиквела. Кроме того, сорежиссер "Кейпоп-охотниц на демонов" Мэгги Канг, которая сняла фильм вместе с Крисом Аппельгансом, давно выражала желание снять продолжение. По ее словам, у них осталось еще много материала, который можно использовать для создания второй части.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студия Universal запустила в работу четвертый фильм "Мумия" с Бренданом Фрейзером, в который вернется и его партнерша по франшизе Рэйчел Вайс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.