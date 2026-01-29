Вышел новый сезон 'Бриджертонов': сколько серий доступно на Netflix

Романтическая сага в стиле эпохи Регентства снова возвращается на экраны. Netflix представил новый сезон сериала "Бриджертоны", который уже несколько лет остается одним из самых популярных костюмных проектов платформы.

На этот раз фокус сюжета смещается на одного из самых загадочных братьев семьи. Издание Forbes рассказало, сколько серий уже доступно и чего ожидать от нового сезона.

О чем новый сезон

Четвертый сезон "Бриджертонов" сосредоточен на Бенедикте Бриджертоне – втором по старшинству сыне семьи. Несмотря на давление со стороны родных и светского общества, он не спешит связывать себя браком. Все меняется после роскошного маскарада, устроенного его матерью, где Бенедикт знакомится с таинственной Леди в Серебре.

Под маской скрывается Софи – дочь графа, которую жестокая мачеха вынудила жить в роли служанки. Не зная ее истинного происхождения, Бенедикт отправляется на поиски загадочной незнакомки. История любви вдохновлена мотивами "Золушки", но в современном прочтении: героиня здесь не пассивная жертва обстоятельств, а сильная и самостоятельная женщина, сосредоточенная на собственном выживании и достоинстве.

Сколько серий в новом сезоне "Бриджертонов"

Netflix выпускает четвертый сезон в двух частях – по аналогии с предыдущим сезоном.

В первой части доступны 4 серии. Вторая часть также будет состоять из 4 эпизодов и выйдет 26 февраля. Таким образом, общее количество серий в четвертом сезоне составляет 8 эпизодов, что соответствует формату всех предыдущих сезонов сериала.

Разделение сезона на несколько релизов – стратегия Netflix для своих самых успешных проектов. Такой формат позволяет дольше удерживать внимание зрителей и поддерживать интерес к сериалу на протяжении нескольких недель. Ранее по такой же схеме выходили новые сезоны "Бриджертонов" и финальные эпизоды других хитов платформы.

