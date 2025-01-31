Все секреты железной леди. В Киеве презентовали громкий детектив 'Дом за стеклом', снятый на 35-миллиметровую пленку

В Киеве состоялась премьера детективного триллера "Дом за стеклом". Мировая премьера фильма отгремела на Варшавском кинофестивале, а в Украине – на Одесском международном кинофестивале. С 30 января лента стартовала в кинопрокате.

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OBOZ.UA побывал на презентации картины и расскажет интересные подробности. На презентацию в атмосферный столичный кинотеатр "Жовтень" пришла съемочная группа проекта. Поддержать коллег пришли также многие известные артисты.

В центре сюжета фильма – судьба успешного архитектора Виктории, которая имеет дочь, только что ставшую студенткой. Девушка вместе со своим парнем, которого, как окажется позже, подозревают в торговле наркотиками, пропадает без вести во время празднования поступления в университет. Полиция начинает поиски, а мама девушки – собственное расследование. Однако главная цель ее попыток размотать клубок страшных тайн – сохранить свою репутацию. Это история о том, какую цену она заплатит за желание продолжать комфортную жизнь.

Главную роль в фильме сыграла актриса Ирина Островская, известная зрителям по картинам "Мои мысли тихие", "Как там Катя?", "Реванш". Ее дочь Алису – актриса Дарья Федина, которую миллионы украинцев полюбили после роли Мелашки в народном сериале "Поймать Кайдаша". В картине также снимаются Ирма Витовская, Александр Башкиров, Виталий Гордиенко (известный также как автор популярного YouTube-канала "Отряд Киноманов"), Елена Ильенко, Алексей Сова. Подбором актеров занималась Алла Самойленко – один из известнейших директоров кастинга в Украине.

Ленту снял режиссер Тарас Дронь. Всеукраинская премьера картины прошла на Одесском кинофестивале. Отвечая на вопрос из зала, какой кадр оставил бы стопроцентно в картине, если бы нужно было выбирать, режиссер ответил, что "титры, потому что над фильмом работала фантастическая команда".

По словам Тараса Дроня, который является также одним из сценаристов картины, в основе фильма лежит реальная история о подростковой наркоторговле: "Я взял ее, кажется, из интернета, а может, вырезка из газеты на глаза попалась. Консультировался со специалистами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков. Но на самом деле это кино не только об этом, оно больше о другом – о цене успеха. Когда мы видим людей, которые многого достигли, представляем их уверенными и счастливыми, но за кулисами есть многое другое, о чем не знаем. Детективная линия ленты не только держит в напряжении, но и шаг за шагом выворачивает главную героиню наизнанку".

"Работать с Тарасом было невероятным удовольствием для меня, – вспоминает работу на съемочной площадке Виталий Гордиенко. – Меня на экране показывают минуты три, не больше. Но проходили мы эту сцену раз не помню сколько, я вам могу десятки вариантов назвать. Для меня лично это был неожиданный эксперимент, потому что в украинском кино такого глубокого погружения не встречал, скажу откровенно. Только могу представить, какая работа была проделана с другими героями".

Лента снята на 35-миллиметровую кинопленку. Как известно, такой процесс позволяет работать в сложных условиях недостаточного освещения и способен отображать больше визуальной информации, чем современные носители. Но, как отметил режиссер, с другой стороны, это существенно усложняет процесс работы, ведь у съемочной группы нет возможности сразу проверить, каким получился тот или иной эпизод.

"Насколько было тяжело работать? Ну заряжали, паковали, снова заменяли (смеется). Изменение температуры – это тоже замена пленки. Было очень много технических нюансов. Но это очень дисциплинировало. У нас не было возможности на пять или десять попыток, работали с одного-двух дублей. Кроме того, эта работа имела и много плюсов – пленка на каком-то химическом, другом уровне давала возможность общаться с персонажами. На съемках происходила просто магия".

"В кино нужно ходить, его нужно снимать и поддерживать, – говорит одна из гостей премьерного показа, продюсер и сценарист Валентина Руденко. – Потому что если мы не будем снимать украинское кино, его будут снимать наши соседи – и нам будет плохо. Я имела счастье работать с Тарасом на одном из общих проектов. Скажу, что это еще то впечатление, потому что на съемках – это театр, кино, цирк, спорт, гимнастика – все, что хотите. В актерах этот режиссер просто растворяется. Я очень люблю смотреть, как он творит, и мечтаю встретиться еще раз на съемочной площадке".

"Я в свое время тоже поработала с пленкой – и это было жестко, – продолжает продюсер. – Страшнее, чем работать с пленкой, в моей жизни ничего не было. Так вот, Тарас, я очень рада, что ты с этим так хорошо справился и у нас такое прекрасное европейское кино. Картина получилась невероятно красивой. И думаю, то, что ее мировая премьера состоялась на Варшавском кинофестивале, очень заслуженно".

"Горжусь актерским составом, благодарна режиссеру и продюсерам за доверие, – говорит кастинг-директор Алла Самойленко. – Этот опыт лично меня очень обогатил. Я мечтаю о том, чтобы мы продвигали на экран как можно больше новых крутых актеров, к сожалению, наша индустрия движется пока другим путем. Я желаю всем актерам реализации, чтобы сидели так же нервно в первом ряду, как мы сидели с Ириной Островской, просматривая эту картину. Я желаю всем талантливым артистам этого тремора".

Съемки картины стартовали в начале 2021 года и завершились в начале февраля 2022 года. Постпродакшн фильма проходил в Румынии, Польше, Германии и Украине. На проявление пленку отправили в Румынию 22 февраля 2022 года. Лента получила главную награду Audience Awards 2024 на Ukrain! Festiwal Filmowy, прошедшем в польском Люблине.

Тарас Дронь – украинский кинорежиссер, продюсер, сценарист, член Украинской киноакадемии. Родом из Ивано-Франковской области. "Дом за стеклом" – это его вторая полнометражная картина. Национальная премьера спортивной драмы "С завязанными глазами" Тараса Дроня состоялась на Одесском международном кинофестивале 2021 года, где картина получила приз FIPRESCI за лучший полнометражный фильм от жюри Международной федерации. В общей сложности лента принимала участие в около двадцати фестивалях, ее отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.

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