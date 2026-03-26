"Властелин колец": культовую франшизу пополнят еще два фильма
Фанаты "Властелина колец" получили новый повод для радости, ведь знаменитая кинофраншиза вскоре расширится еще двумя лентами. Новые фильмы будут развивать вселенную, созданную на основе культовых книг, и одновременно опираться на наследие предыдущих экранизаций.
Один из будущих проектов уже привлек особое внимание – к его созданию присоединился известный телеведущий и давний поклонник творчества Толкина Стивен Колберт. Детали рассказало издание Deadline.
После завершения работы в "The Late Show" Стивен Колберт будет работать над следующим фильмом во вселенной "Властелина колец", который готовят New Line Cinema и Warner Bros. Предварительное название ленты – "Властелин колец: Тени прошлого" (The Lord of the Rings: Shadow of the Past).
Сценарий фильма будут создавать сам Колберт, Филиппа Бойенс и Питер МакГи. Также к работе присоединятся главные создатели предыдущих частей франшизы – Питер Джексон, Фрэн Уолш и Бойенс. Для поклонников это означает, что новый проект будет иметь непосредственную связь с творческой командой, которая сформировала кинематографический образ Средиземья.
Колберт рассказал, что новый фильм будет основан на разделе Fogs on the Barrow-downs – восьмой главе Братства Кольца. В этой части истории хоббиты попадают в ловушку призрака курганов среди неестественного тумана. Именно здесь также появляется Том Бомбадил – персонаж, которого любят читатели, но которого не было в предыдущих фильмах.
Поэтому в ленте появятся события с третьего по восьмой главы знаменитого романа Толкина. Это те части книги, которые не были полноценно развиты в ранних экранизациях, хотя давно вызвали большой интерес у фанатов.
События "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" будут разворачиваться через 14 лет после смерти Фродо. По сюжету Сэм, Мэри и Пипин отправляются, чтобы повторить первые шаги своего прежнего приключения. Параллельно дочь Сэма, Эланор, наталкивается на давно похороненную тайну и пытается выяснить, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до ее настоящего начала.
Таким образом, фильм должен соединить знакомых персонажей с новой сюжетной линией и расширить представление о событиях, которые предшествовали большому конфликту.
В видеоанонсе вместе с Питером Джексоном Колберт признался, что для него особое значение имеют именно те ранние разделы Братства Кольца, которые в свое время не попали в первый фильм.
Кроме "Теней прошлого", франшиза пополнится еще одной лентой – "Властелин колец: охота на Голума" (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). Режиссером этого фильма выступит Энди Серкис, известный тем, что сам играл Голума. Адаптацией сценария занимаются Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Арти Папагеоргиу и Фиби Гиттинс.
Выход этого фильма запланирован на 17 декабря 2027 года.
Серии "Властелин колец" и "Хоббит", которые вместе насчитывают шесть фильмов, уже собрали в мировом прокате более 5,9 миллиарда долларов. Это еще раз подтверждает, что интерес к Средиземью не угасает даже спустя много лет после выхода первых лент.
Новые фильмы имеют все шансы снова привлечь внимание как давних фанатов, так и новой аудитории, которая будет открывать для себя эту вселенную уже через новые истории.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.