Веном вернется: что известно о новом фильме

Хотя трилогия фантастических экшенов "Веном" с Томом Харди подошла к концу в 2024 году фильмом "Последний танец", история пришельца-симбиота все еще не завершена. Вскоре антигерой из вселенной Человека-паука вернется, но на этот раз с анимационной лентой.

Как пишет издание Collider, студия Sony Pictures Animation разрабатывает полнометражный мультфильм о Веноме. Режиссерами и продюсерами проекта станут Зак Липовски и Адам Б. Штейн – те же люди, что создали прошлогодний хит "Пункт назначения: Родовое проклятие". При этом в команду вернется и сам Том Харди. Однако пока не совсем понятно, чем именно он будет заниматься – снова озвучит Эдди Брока, или ограничится ролью продюсера или консультанта.

На данный момент подробностей о новой части приключений Венома немного. Однако связь с оригинальной трилогией Харди прослеживается четкая. Так в команду вернутся Эми Паскаль, Ави Арад и Мэтт Толмач – они продюсировали игровые фильмы и вернутся на эти же позиции. А вот кто напишет сценарий к ленте, пока неизвестно. Тем не менее, студия уже открыла "комнату сценаристов", чтобы начать набрасывать идеи для новой истории о пришельце-симбиоте.

Эдди Брок в облике Венома, каким мы его знаем, был создан Дэвидом Мишелини и Тоддом Макфарлейном. Полноценно он появился в комиксах о Человеке-пауке в 1988 году, хотя сам симбиот засветился еще раньше – в 1984-м. С тех пор персонаж прошел путь от настоящего суперзлодея до антигероя и стал любимцем фанатов.

Вообще, это едва ли не единственная успешная история Sony в их попытках выжать максимум из мира Человека-паука. Три фильма – оригинальный "Веном", "Веном 2" 2021 года и "Последний танец" – суммарно собрали в прокате более 1,8 миллиарда долларов, хотя последние части стали несколько менее успешными на фоне общего спада бума на кинокомиксы. Возможно, именно Sony Pictures Animation вдохнет в него новую жизнь, ведь студия уже получила мировое признание за анимационную трилогию о Человеке-пауке, над которой работают Кристофер Миллер и Фил Лорд. Эта трилогия должна завершиться мультфильмом "Человек-паук: По ту сторону Вселенной" в следующем году.

Будет ли мультфильм продолжением история Венома в исполнении Тома Харди, пока неизвестно. Но финал "Последнего танца" оставил для этого зацепку. Фильм закончился тем, что симбиот пожертвовал собой, но лента содержит несколько намеков на то, что он мог выжить, в частности об этом фанатам сказал таракан в сцене после титров. Также фильм представил других симбиотов-союзников и Кнулла, так называемого "Короля в черном" в исполнении Энди Серкиса, который поклялся вернуться и сжечь мир. Несмотря на то, что короля симбиотов позиционировали как главную новую угрозу, Sony пока никак не развила эту линию.

