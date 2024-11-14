'Величественный, пафосный, но осторожный': как стартовала премьера фильма 'Гладиатор II', который посмотрел даже король

На днях состоялась премьера фильма "Гладиатор II" – продолжение легендарного боевика 2000 года "Гладиатор". Кинокритики уже поделились своими впечатлениями, а на просмотр новой части пришел даже король Англии Чарльз III.

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На сервисе Rotten Tomatoes многие киноманы уже рассказали о впечатлениях, а рейтинг "Гладиатора II" достигает 75% из 100%. Украинцы тоже довольны фильмом. Так, в соцсети X уже начали комментировать фильм.

"Посмотрел "Гладиатор II". Большое, величественное, пафосное, но все равно осторожно созданное кино. Ридли Скотт все еще может", – прокомментировал один из зрителей.

Ридли Скотт – режиссер, работавший над созданием первой и второй части "Гладиатора". В его наработке также такие шедевры: "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Все деньги мира", "Наполеон" и т.д.

На премьеру киноленты попал даже король Чарльз III. Это событие он приурочил к столетию Благотворительной организации кино и телевидения. Перед тем как начать просмотр фильма король пообщался с режиссером и актерами, исполнявшими главные роли: Пол Мескаль, Конни Нильсен и Педро Паскаль.

Однако иностранные кинокритики не удовлетворены продолжением "Гладиатора" и обвиняют режиссера в том, что он "слишком сильно полагается на ностальгию по оригиналу".

"Это недостойное продолжение серии".

"Гладиатор II" – не поражающий фильм. Да, он эпический и местами зрелищный. Но сценарий неамбициозный и неоригинальный, по моему мнению. После 24-летнего ожидания, с бюджетом в четверть миллиарда долларов, по слухам, мы могли бы ожидать большего".

"Играя как концерт-трибьют самым безумным излишествам Римской империи, то, чего не хватает "Гладиатору II" в гравитации, он компенсирует жеванием декораций и акулами".

"В эпоху ремейков и перезагрузок "Гладиатор II" – это старый добрый сиквел. Это означает, что это шаг назад от первого фильма, но в нем все еще достаточно событий, чтобы сделать его интересным для просмотра".

О чем "Гладиатор II"

"Гладиатор II" является продолжением одноименного фильма в 2000 году и рассказывает о судьбе Люциуса, сына Луциллы. В этой ленте изображают уже взрослого Люциуса, возвращающегося в Рим. Однако там его ждет порабощение и роль гладиатора. Луциусу приходится сражаться на арене с другими воинами и животными перед глазами сотни людей. Для того чтобы разбавить сюжет, режиссер добавил новые боевые сцены, включая морские битвы и поединки с экзотическими животными.

Задачей Луциуса станет снискать славу в Колизее, чтобы вернуть Риму его былую славу и победить императоров, завоевавших его родной дом.

Ранее OBOZ.UA писал, что главный герой "Гладиатора II" Педро Паскаль пришел на премьеру фильма вместе с сестрой-трансгендером. Девушка присоединилась к актеру на красной дорожке в Великобритании, чтобы поддержать его.

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