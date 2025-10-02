Сняты уже все 5 сезонов 'Ведьмака': съемки длились 7 лет и стоили более $1 млрд

Netflix официально завершил съемки пятого сезона сериала "Ведьмак". Теперь проект переходит на стадию постпродакшена, а премьера ожидается в 2026 году.

Видео дня

Последние сцены сняли на студии Longcross – главной съемочной базе сериала. Уже появились первые эмоциональные прощальные публикации: актриса Фрея Аллан (Цири) поделилась с фанами постом, а сайт Redanian Intelligence выложил фото с вечеринки после финальных съемок.

На сегодняшний день Netflix выпустил три сезона "Ведьмака". Все они вышли с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии. Однако в четвертом и пятом сезонах главного героя играет Лиам Хемсворт.

Решение шоураннеров вызвало неоднозначную реакцию. Средняя оценка сериала на данный момент составляет 80% от критиков и лишь 56% от зрителей на Rotten Tomatoes. Фаны даже создали петицию с требованием вернуть Кавилла и заменить создателей сериала, которая собрала более 300 000 подписей. А тизер четвертого сезона с Хемсвортом уже приблизился к 150 000 дизлайков.

Сами актеры тоже не остались в стороне. Лиам Хемсворт в одном из интервью признался, что год не заходил в соцсети, чтобы избежать волны хейта. Новые кастинговые объявления также вызвали полярные отзывы: часть зрителей не восприняла Лоренса Фишберна в роли вампира Региса, а также смену пола одного из ключевых антагонистов.

К тому же Геральт в исполнении Лиама Хемсворта – не единственная замена: Питер Муллан сыграет Весемира вместо Кима Боднии.

Четвертый сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix 30 октября 2025 года. Стриминг сразу покажет все 8 эпизодов, а также спецвыпуск о банде "Крыс", созданный на основе отмененного мини-сериала.

Известно, что четвертый сезон стал самым дорогим во франшизе – его бюджет составил $221 млн (примерно $27 млн за серию). Общие же расходы Netflix на "Ведьмака" вместе со спинофами достигли отметки $1 млрд.

Финальный, пятый сезон станет логическим завершением адаптации книжной саги Анджея Сапковского. Однако фанаты уже обсуждают, удастся ли Netflix оправдать расходы и сохранить интерес аудитории после стольких изменений в сериале.

OBOZ.UA ранее писал о злодейке третьего фильма "Аватар".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.