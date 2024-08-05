В кино вышел фильм-катастрофа с приветом из 90-х, который неожиданно разносит прокат: кому понравится новый 'Смерч'

В конце июля в украинский и мировой прокат вышла лента "Смерчи" – продолжение фильма -катастрофы 1996 года "Смерч". И создатели уже могут утверждать о ее кассовом успехе.

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"Смерчи" Ли Айзека Чунга вызывают огромный ветер в прокате, и, по прогнозам, результаты будут гораздо лучше, чем ожидалось. Только стартовый сбор в Северной Америке, по данным Hollywoodreporter, составил более 80,5 миллиона долларов.

Фильм-рекордсмен, который показывают более чем в 7000 кинотеатров, легко может похвастаться лучшим показом фильмов о стихийных бедствиях. Общая мировая сумма от его проката достигает 274,4 миллиона долларов.

По данным Collider, "Смерчи" продемонстрировали чрезвычайную устойчивость, со скромным падением на 39% своих остаточных рынков. Это чрезвычайное преимущество, учитывая огромное давление "Дедпула" и "Росомахи", но спрос на возвращение фильма в кинотеатры 4DX, в частности, повысил его эффективность. Международному успеху фильма способствует его дебют в Японии, где он собрал около 162,5 миллиона иен (1 миллион долларов) на 797 экранах.

Лента "Смерчи" появляется через 28 лет после первого фильма "Смерч", положившего начало сочетанию визуальных и практических эффектов. В нем снялись Хелен Хант и покойный Билл Пэкстон, а режиссер – Ян де Бонт. Оригинальный фильм имел безумные кассовые сборы, собрав 41 миллион долларов (82 миллиона долларов в сегодняшних долларах) и закончил прокат с 494,5 миллиона долларов во всем мире (на сегодняшний день это – 992,08 миллиона долларов).

В первом фильме сюжет рассказывает о группе ученых, пытающихся победить самый мощный торнадо за последние десятилетия. Главная героиня – Джо (Хелен Хант) – имеет личные счета по торнадо: стихия унесла жизни ее отца, когда она была еще ребенком (летней ночью 1969). Повзрослев, она стала метеорологом и разрабатывает методику предсказания возникновения торнадо. Ее брак с Биллом Хардингом (Билл Пекстон), тоже ученым, дал трещину и они собираются разойтись. Однако им необходимо довести до конца программу исследований. Джо и Билл разработали устройство под названием Dorothy ("Дороти"), и задача в том, что его должно засосать внутрь урагана. Внутри воронки устройство выпустит специальные датчики, которые передадут показания учёным.

Хотя "Смерчи" считается продолжением первого фильма, они мало чем связаны по сюжету. То есть, если вы не смотрели первый фильм, все равно идите в кинотеатр на сиквел. Однако "Смерч" 1969 все же пересмотреть стоит. Он не только проинформирует о некоторых вещах в новом фильме (например, эпизодическую роль "Дороти"), но и позволит многое обсуждать по дороге домой из кинотеатра. Кроме того, вы можете поговорить о том, насколько далеко продвинулись визуальные эффекты за три десятилетия. Эффекты первого фильма все еще поражают, но то, что они смогли сделать в этом новом фильме, просто поражает, пишет TheWrap.

В центре сюжета сиквела от Ли Айзека Чунга – дочь героев оригинального фильма Кейт (Дэйзи Эдгар-Джонс) – Джо и Билла, которая, как и ее родители, стала охотницей за торнадо. Когда девочка любила наблюдать за смерчами, а теперь изучает их по компьютерным моделям, находясь в полной безопасности. Однажды ей предлагают присоединиться к команде охотников за торнадо, чтобы быть одним из тех, кто увидит в действии новую революционную систему слежения за смерчами. Звезда соцсетей Тайлер (Глен Павелл) знаменит тем, что вместе со своей командой приближается максимально близко к эпицентру вихря. Репортажи с таких мест гарантируют увеличение подписчиков и просмотров. Сезон смерчей в разгаре, поэтому любители адреналина наготове. Кейт и Тайлер вместе со своими командами ожидают приближения шторма. На этот раз они столкнутся с невиданными разрушительными проявлениями стихии.

Чунг снял Твистерс в Оклахоме, в центре Торнадо-Аллеи. И, кажется, это сыграло немалую роль – фильм совершает крупнейшее кассовое собрание в регионах, пострадавших от опасного погодного явления. Потому что люди видят себя в сюжете. На фоне бесконечных комиксов и фильмов о супергероях, лента "Смерчи" предлагает что-то поближе для каждого. Фильм вызывает эмоции, фактически обращаясь к первобытным страхам – поскольку главные герои противостоят сверхмощным силам природы, которые каждый зритель вполне может увидеть в реальной жизни, в отличие от очередного вторжения инопланетян или зомби в фильмах, в последнее время выходящих в прокат. Вдобавок, главные герои фильма – так же являются обычными людьми, у них нет суперспособностей, а значит зритель легко способен представить себя на их месте. Может быть, это и есть секрет успеха?

Оценка фильма от критиков на Rotten Tomatoes составляет приличные 76 процентов, но его оценка зрителей намного выше – 92 процента.

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