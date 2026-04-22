В Киеве состоялась премьера байопика 'Майкл'

21 апреля в Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялась премьера долгожданного байопика "Майкл".

Лента рассказывает историю становления культового Майкла Джексона – без преувеличения одного из самых влиятельных музыкантов всех времен. Главную роль в фильме исполнил Джаафар Джексон – племянник самого Майкла Джексона, что придает истории особую аутентичность и эмоциональную глубину.

Первыми ленту увидели представители прессы, партнеры проекта и инфлюенсеры. Особенно заметным стало присутствие музыкального сообщества – вполне закономерно, учитывая тематику фильма. Среди гостей премьеры были: Джамала, Мишель Андраде, Голубенко, ОКС, группа The Elliens, Ульяна Ройс, Мила Нитич, Elarm, Алина Пухальская, LAUD, Лиза Бибкова, Юрий Годо, а также ведущая Оксана Гутцайт, прима-балерина Екатерина Кухар.

Победительница "Холостяка" Надин, актрисы Ли Берлинская и Елена Олар. Особым событием стал перформанс Даниэля Скрипника – украинского художника, в портфолио которого сотрудничество с Jamala, TVORCHI, Tina Karol, Jerry Heil, Ziferblat, а также с мировыми звездами The Weeknd, Billie Eilish и Imagine Dragons.

Накануне премьеры Даниэль создал уникальные арт-постеры, которые украсили залы кинотеатра. Во время самого события он представил живой перформанс, в котором, сочетая танец и живопись, создал образ культового Майкла прямо на глазах у зрителей.

Премьера стала ярким культурным событием, собравшим вокруг себя как представителей индустрии, так и широкое творческое сообщество.