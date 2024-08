В известном сериале от Netflix прозвучал 'Щедрик', но режиссеры снова 'зафакапились'. Где еще можно встретить украинские песни и что с этим не так

Украинские песни и мотивы все чаще можно встретить в иностранном кинематографе, но в большинстве своем они подобраны неудачно. В финальном четвертом сезоне сериала "Академия Амблелла" от Netflix можно услышать "Щедрик" в оригинале, то есть на украинском языке в исполнении литовского (а не украинского!) хора. Однако это событие имеет еще одну проблему.

Дело в том, что песня воспевает о рождении Христа, а сюжет, под который подобрали легендарную музыку Николая Леонтовича вовсе не подпадает под этот смысл. В сериале ее подставили к моменту, когда члены академии Амбрелла попадают в аварию. Филипп Зконопель в проекте "Антонина" собрал другие случаи подобных факапов от иностранных кинематографистов.

"Ти осяюєш може життя"

В 1977 году в голливудской романтической комедии (You Light Up My Life) позвучала песня Квитки Цисык под аналогичным названием. Этот саундтрек получил "Оскар", "Золотой глобус" и номинацию на "Грэмми". Однако из-за ссоры между певицей и режиссером Джозефом Бруксом последний решил не вписывать имя исполнительницы в титры фильма. Позже эту песню перепела Уитни Хьюстон и она затмила всю славу Квитки Цисык – американки украинского происхождения.

"Гарет Джонс"

Эта кинолента – общественно важный фильм, который должен просмотреть каждый. Он рассказывает о судьбе британского журналиста Гарета Джонса, незаконно приехавшего в советскую Украину во времена Голодомора 1932-1933 годов и собиравшего доказательства ужасного выживания украинцев.

"Так или иначе, с 1990-х и до сегодняшнего дня на украинском в импортной кинопродукции звучат в основном плачи и причитания. Из относительно свежих кейсов — саундтрек Джамалы к канадско-польско-украинскому фильму "Гарет Джонс", – пишет источник.

"Шпионка"

В комедии "Шпионка" на несколько секунд в кадре появляется Верка Сердючка, исполняющая свой хит "Евровидения" Dancing Lasha Tumbai, пока главная героиня бежит за злодеем.

"Повод спеть Dancing Lasha Tumbai для нашей Верки, конечно, не самый приятный. От этого эстрадного балагана в кадре так и несет вайбом "потешных хохлов", которых особенно любят россияне. Господа американцы, не надо так!" – возмутился Филипп Зконопель.

"Фарго"

В третьем сезоне криминального сериала "Фарго" можно услышать песню DakhaBrakha – "Шо з-под дуба". Как отмечает источник, это не самый лучший способ пропиарить украинский продукт.

"Композиция отличная, да и качает дай боже. Беда только в том, что никакой аутентичной (т.е. украинской) смысловой нагрузки она в кадре не несет! С таким же успехом в саундтрек можно было запихнуть фольклор африканских племен. По настроению звучало бы похоже, а вот по смыслу – не в ту дверь", – объясняют в "Антонине".

Ранее OBOZ.UA писал, что во 2 серии нового сезона сериала "Доктор Кто" можно услышать мотив легендарного "Щедрика" украинского композитора Николая Леонтовича. Однако и здесь он звучит не в оригинале.

