В новой серии "Доктора Кто" прозвучал "Щедрик" Николая Леонтовича. Видео
Во 2 эпизоде нового сезона сериала "Доктор Кто" можно услышать мотив легендарного "Щедрика" украинского композитора Николая Леонтовича. Произведение легло в основу рождественской песни Carol of the Bells, которая стала частью сюжета эпизода от 11 мая.
Серия получила название "Дьявольский аккорд" и была посвящена музыке. Сериал от BBC можно посмотреть на официальных платформах.
По сюжету пятнадцатый Доктор и его спутница – очаровательная блондинка Руби Сандей – отправляются в 1963 год, чтобы услышать вживую концерт группы The Beatles. Главные герои замечают, что с миром произошло что-то странное, а музыка потеряла свою популярность.
Тогда Руби и Доктор узнают, что 28 лет назад один из музыкальных учителей сыграл "дьявольский аккорд", что привел в мир Маэстро. Антагонист нападает на Руби, и у него выходит пробудить мелодию в душе героини.
Вокруг раздается Carol of the Bells, списанный с легендарного "Щедрика". С неба начинает падать снег, и доктор делится тем, что эта песня играла на Рождество во время рождения Руби.
"Как песня может иметь так много сил?" – удивляется Маэстро.
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