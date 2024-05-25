В новой серии 'Доктора Кто' прозвучал 'Щедрик' Николая Леонтовича. Видео

Во 2 эпизоде нового сезона сериала "Доктор Кто" можно услышать мотив легендарного "Щедрика" украинского композитора Николая Леонтовича. Произведение легло в основу рождественской песни Carol of the Bells, которая стала частью сюжета эпизода от 11 мая.

Серия получила название "Дьявольский аккорд" и была посвящена музыке. Сериал от BBC можно посмотреть на официальных платформах.

По сюжету пятнадцатый Доктор и его спутница – очаровательная блондинка Руби Сандей – отправляются в 1963 год, чтобы услышать вживую концерт группы The Beatles. Главные герои замечают, что с миром произошло что-то странное, а музыка потеряла свою популярность.

Тогда Руби и Доктор узнают, что 28 лет назад один из музыкальных учителей сыграл "дьявольский аккорд", что привел в мир Маэстро. Антагонист нападает на Руби, и у него выходит пробудить мелодию в душе героини.

Вокруг раздается Carol of the Bells, списанный с легендарного "Щедрика". С неба начинает падать снег, и доктор делится тем, что эта песня играла на Рождество во время рождения Руби.

"Как песня может иметь так много сил?" – удивляется Маэстро.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Каннах показали фильм со счастливым концом о российском диктаторе Путине. В финале он умирает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!