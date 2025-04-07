Ночью заморозки и местами мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 8 апреля

Во вторник, 8 июня, в Украине не ожидается потепление. Напротив, ночью синоптики прогнозируют заморозки и местами ожидается мокрый снег.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". На большинстве территорий страны погода будет облачной, но с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

"Ночью в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5 ° С (в Карпатах 6-11 ° С), температура днем 1-4 ° С тепла, в южных областях 4-9 ° С тепла.

В Киеве и области во вторник, 8 апреля, облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в области заморозки в воздухе 0-5°С, температура днем 1-4°С тепла. В Киеве заморозки в воздухе 0-2 ° С, температура днем 1-3 ° С тепла. Также действует предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

В "Укргидрометцентре" также напомнили, что действует предупреждение об опасных и стихийных явлениях на территории Украины. Ночью и утром 8-11 апреля на Украине заморозки в воздухе 0-5°С. Это ІІ уровень опасности. Синоптики добавляют, что погодные условия могут привести к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

Напомним, что в первой декаде апреля в Украине продолжится похолодание с ночными заморозками в воздухе и снегом в течение суток. В некоторых областях возможно образование снежного покрова высотой до 10 сантиметров, "сюрприз" в виде гололедицы на дорогах, а в Карпатах мороз до -9 °С.

Ранее сообщалось, что погода в мае может удивить украинцев резкими перепадами температур. Несмотря на ожидание летнего тепла, в страну может ворваться арктический воздух. В начале мая в некоторых регионах температура опустится до минимальных "плюсов", а иногда могут быть даже заморозки. OBOZ.UA разбирался, какой будет погода в последний весенний месяц по Украине и чего ждать украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, май в Украине всегда является месяцем, бьющим температурные рекорды, и 2025 год не будет исключением. Погода в этом месяце может порадовать украинцев теплом, но и приготовить сюрпризы, в частности температурные перепады.

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