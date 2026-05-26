В Голливуде снимут фильм о преступнике из Украины: кто такой Слава Пастук, почему его посадили за решетку и не выпустили из-за 'раздутого эго'

Голливуд планирует экранизировать историю канадского писателя украинского происхождения Ярослава Пастухова, известного как Слава Пастук, который работал редактором Vice Canada и был осужден по делу о международной схеме контрабанды кокаина. Над проектом работает компания Neon, режиссером станет Мэтт Джонсон, а главную роль исполнит звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфгард.

Видео дня

В ленте решили воплотить реальные события вокруг бывшего сотрудника Vice Canada, которого обвиняли в вербовке молодых людей для перевозки наркотиков между континентами в рамках организованной схемы. Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм расскажет об этой истории с точки зрения расследования, которое помогло разоблачить сеть наркотрафика, к которой был причастен Пастук.

Известно, что Финн Вулфгард сыграет журналиста-расследователя, который помог разоблачить схему контрабанды. Когда именно стартуют съемки и когда фильм выйдет в прокат – пока неизвестно.

Кто такой Слава Пастук

Настоящее имя Славы Пастука – Ярослав Пастухов. Он родился в Киеве в 1990 году, а в четырехлетнем возрасте переехал с матерью в Канаду. Семья жила бедно: сначала – в центре для украинских эмигрантов в Торонто, впоследствии – в маленькой квартире.

В юности Пастухов работал в магазине Shoppers Drug Mart, где впервые начал воровать духи и одеколоны на заказ. Позже он погрузился в музыкальную и медийную тусовку Торонто, писал о хип-хопе и постепенно получил работу в Noisey – музыкальном подразделении Vice Media.

В Vice он быстро стал заметной фигурой: брал интервью у рэперов, посещал вечеринки и получил репутацию одного из самых известных музыкальных журналистов Торонто.

Как редактор Vice стал контрабандистом

Параллельно с работой в медиа Пастук начал продавать наркотики и организовывать вечеринки. Впоследствии он познакомился с людьми, связанными с международным наркотрафиком.

По данным следствия, в 2015 году Пастук помогал вербовать молодых людей для перевозки кокаина из Лас-Вегаса в Австралию. Курьерам оплачивали роскошные путешествия и обещали около 20 тысяч долларов за успешную доставку.

Одним из завербованных стал музыкант Джордан Гарднер, которого задержали в Австралии с почти 40 килограммами кокаина. После этого схема начала разваливаться, а историей заинтересовались журналисты и полиция.

В 2019 году Королевская канадская конная полиция арестовала Пастука. В том же году он признал вину, после чего суд Онтарио (Канада) приговорил его к девяти годам заключения.

В 2022 году Пастук подался на полное условно-досрочное освобождение. Однако комиссия отказала ему.

В решении отмечалось, что у мужчины наблюдаются "нарциссические черты и довольно раздутое эго", что вызывало сомнения относительно его полного исправления. Несмотря на это, ему разрешили выйти из тюрьмы при условии соблюдения правил надзора.

Интересно, что после освобождения Пастук не "залег на дно", а наоборот – начал активно вести соцсети, давать интервью и продвигать собственную автобиографическую книгу Bad Trips.

Ранее OBOZ.UA писал, что голливудский актер, который снимался в фильме о Карпатах, подыграл российской пропаганде на Венецианской биеннале. После появления актера пропагандистские ресурсы начали активно распространять видео с ним и заявления о якобы "мировом признании" их культуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!