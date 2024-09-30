Украинский фильм 'Ти – Космос' получил главную награду кинофестиваля в Страсбурге. Трейлер

Фильм украинского режиссера Павла Острикова "Ти – Космос", захватившего иностранных зрителей на Международном кинофестивале в Торонто, Канада, на этот раз получил главную награду на кинофестивале в Страсбурге, Франция. Эта победа открыла для ленты путь на соревнование за престижную награду европейского жанрового кино Golden Melies.

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"Ти – Космос" просмотрели в рамках Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Там 28 сентября он получил важнейшую награду Golden Octopus (Золотого осьминога) и Silver Melies. О достижениях команды Павла Острикова сообщило Госкино.

Мировая премьера дебютной ленты Павла Острикова "Ти – Космос" состоялась в рамках программы Discovery на Международном кинофестивале в Торонто. В 2020 году проект фильма стал одним из победителей 14-го конкурсного отбора Госкино. Продюсерская компания ForeFilms начала подготовку к съемкам. Для съемок создали сложные павильонные декорации в павильонах ГП "Национальная кинематека Украины", аниматроник работа, самостоятельно двигавшийся в кадре, концепты корабля и интерьеров, чтобы показать все космические сцены действительно "космически", – сообщило агентство.

О чем фильм "Ти – Космос"

В центре сюжета украинский бывший дальнобойщик Андрей Мельник, оказавшийся последним человеком во Вселенной после взрыва на Земле. Он вместе с другом-роботом отправляется в свободный космос и живет свою рутинную жизнь, пока на связь не выходит француженка Катрин. Тогда путешествие главного героя концентрируется на поисках девушки и требует больших усилий, чтобы пересечь всю галактику.

Известно, что в украинский прокат "Ти – космос" выйдет в 2025 году, но точная дата или хотя бы приблизительный месяц еще неизвестен.

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