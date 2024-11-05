Украинский фильм номинировали на European Film Awards 2024: о чем он

Европейская киноакадемия объявила номинантов на кинопремию European Film Awards 2024 во вторник, 5 ноября. За победу в категории "Европейский документальный фильм" сразится лента украинского режиссера Алины Максименко "In Limbo" ("Сшитые шаги").

Видео дня

С фильмом за признание в номинации сразятся еще 14 конкурентов. Список кинолент опубликовали на сайте Европейской киноакадемии. Победителей премии объявят 7 декабря в Люцерне, Швейцария.

Полный список номинантов в категории "Европейский документальный фильм":

"Bye Bye Tiberias", Линн Саулем.

"Дагомея", Мати Диоп.

"Эмилия Перес", Жак Одиар.

"Поток", Гинтс Зилбалодис.

"Сшитые шаги", Алина Максименко.

"Во всю катушку", Кристин Дуфкова.

"Нет другой земли", Юваль Абрахам, Базель Адра, Рэйчел Сор, Хамдан Баллал.

"Дикая семейка", Клод Барра.

"Саундтрек к государственному перевороту", Йохан Гримонпре.

"Сон Султаны", Изабель Эргера.

"Комната по соседству", Педро Альмадовар.

"Семена священного инжира", Мохаммад Расулоф.

"Субстанция", Коралли Фарже.

"Они застрелили пианиста", Фернандо Труэба, Хавьер Марискаль.

"Вермильо", Маура Дельперо.

О чем "In Limbo" Алины Максименко

Фильм режиссер снимала в Польше. Сюжет разворачивается вокруг украинки Алины в оккупации в Ирпене во время российского вторжения. Ей чудом удалось уехать в соседнее село, где застряли ее родители.

"Первые недели они пытаются жить нормальной жизнью: мама проводит онлайн-уроки, отец ухаживает за своими котами и животными по соседству, Алина фиксирует текущие события на камеру. Но фронт все ближе и ближе, и им приходится принимать решение – оставаться или убегать? Когда соседи покидают свои дома, Алина с родителями под покровом ночи спешат собрать вещи. Но в последнюю минуту отец решает остаться", – говорится в описании фильма.

Режиссер также призналась, что главной идеей "In Limbo" было изобразить собственную историю первых дней полномасштабного вторжения РФ. Алина Максименко документировала войну на видео, ставшие основой киноленты.

"Осью фильма стали мои кинозаметки с первых дней войны в Украине, задокументированные в виде своеобразного дневника, в котором я пыталась зафиксировать собственные мысли и эмоции. Понять, что происходит на самом деле, что такое эта война, которую я и люди вокруг меня знали до сих пор только из книг, фильмов и рассказов, которая вдруг стала нашей ужасной реальностью", – пояснила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Киевская неделя критики объявила лауреатов седьмой национальной премии "Киноколо 2024". Назвали лучших актера и актрису года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!