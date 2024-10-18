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Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Карина Вишнякова
Кино Oboz
4 минуты
1,1 т.
Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Накануне состоялся первый день фестиваля Киевская неделя критики, где объявили лауреатов седьмой национальной премии "Киноколо 2024". В частности, среди номинаций отметили лучший полнометражный фильм, а также лучших актера и актрису.

Видео дня

Рекордсменом стала кинокартина "Серые пчелы" режиссера Дмитрия Моисеева, одержав победу за "лучший полнометражный игровой фильм", "лучшую режиссуру", а также "лучшего актера". Последним стал Виктор Жданов, в то время как "лучшей актрисой" назвали Елену Узлюк за перфоманс в фильме "Уроки толерантности". Полный список лауретов "Кинокола 2024" был опубликован на официальной Facebook -странице Киевской недели критики.

Виктор Жданов

Свою карьеру Жданов начал в 1986 году в стенах Херсонского академического областного театра кукол. Затем артист работал в Херсонском музыкально-драматическом театре им. М. Кулиша. Начиная с 2000-го и 14 лет, Жданов был актером Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра.

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

После начала войны на Востоке знаменитость перебрался в Киев, где он и приобрел известность. Одной из выдающихся ролей 59-летнего актера стал Старый в фильме "Киборги". Среди известных работ Жданова – фильмы "Домой", "Черный ворон", "Захар Беркут", "Вулкан", культовый сериал "Поймать Кайдаша", "И будут люди".

Елена Узлюк

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Елена Узлюк окончила Киевское эстрадно-цирковое училище по специальности вокал, впоследствии поступив на актерский факультет Киевского института им. И. Карпенко-Карого. С 1992 года и по сей день актриса работает в столичном Молодом театре. Узлюк можно было увидеть в таких кино и сериалах "Леся+Рома", "Возвращение Мухтара", "Женский врач", "Нюхач", "И будут люди", а также "Первые дни". В 2024 году она получила звание Заслуженной артистки Украины.

Лучший полнометражный игровой фильм

"Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучшая режиссура

Дмитрий Моисеев, "Серые пчелы"

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучшая актриса

Елена Узлюк, "Уроки толерантности"

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучший актер

Виктор Жданов, "Серые пчелы"

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучший сценарий фильма

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко, "Редакция"

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Открытие года

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучший полнометражный документальный фильм

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова, продюсеры Алина Горлова, Максим Наконечный

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучший короткометражный документальный фильм

"Там, где кончается Россия", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучший короткометражный игровой фильм

"Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсер Виктор Шевченко

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Лучший анимационный фильм

"Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева, продюсеры Анастасия Фалилеева, Мартин Вандас, Юрай Красногорски

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

За достижение

Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино"

Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прошел допремьерный показ фильма "Подъемная сила" в Киеве. Подробности – в нашем материале.

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