Названы лучшие актеры и актриса года: кто они и за какую роль получили награду Национальной премии кинокритиков

Накануне состоялся первый день фестиваля Киевская неделя критики, где объявили лауреатов седьмой национальной премии "Киноколо 2024". В частности, среди номинаций отметили лучший полнометражный фильм, а также лучших актера и актрису.

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Рекордсменом стала кинокартина "Серые пчелы" режиссера Дмитрия Моисеева, одержав победу за "лучший полнометражный игровой фильм", "лучшую режиссуру", а также "лучшего актера". Последним стал Виктор Жданов, в то время как "лучшей актрисой" назвали Елену Узлюк за перфоманс в фильме "Уроки толерантности". Полный список лауретов "Кинокола 2024" был опубликован на официальной Facebook -странице Киевской недели критики.

Виктор Жданов

Свою карьеру Жданов начал в 1986 году в стенах Херсонского академического областного театра кукол. Затем артист работал в Херсонском музыкально-драматическом театре им. М. Кулиша. Начиная с 2000-го и 14 лет, Жданов был актером Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра.

После начала войны на Востоке знаменитость перебрался в Киев, где он и приобрел известность. Одной из выдающихся ролей 59-летнего актера стал Старый в фильме "Киборги". Среди известных работ Жданова – фильмы "Домой", "Черный ворон", "Захар Беркут", "Вулкан", культовый сериал "Поймать Кайдаша", "И будут люди".

Елена Узлюк

Елена Узлюк окончила Киевское эстрадно-цирковое училище по специальности вокал, впоследствии поступив на актерский факультет Киевского института им. И. Карпенко-Карого. С 1992 года и по сей день актриса работает в столичном Молодом театре. Узлюк можно было увидеть в таких кино и сериалах "Леся+Рома", "Возвращение Мухтара", "Женский врач", "Нюхач", "И будут люди", а также "Первые дни". В 2024 году она получила звание Заслуженной артистки Украины.

Лучший полнометражный игровой фильм

"Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев

Лучшая режиссура

Дмитрий Моисеев, "Серые пчелы"

Лучшая актриса

Елена Узлюк, "Уроки толерантности"

Лучший актер

Виктор Жданов, "Серые пчелы"

Лучший сценарий фильма

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко, "Редакция"

Открытие года

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова

Лучший полнометражный документальный фильм

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова, продюсеры Алина Горлова, Максим Наконечный

Лучший короткометражный документальный фильм

"Там, где кончается Россия", режиссер Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок

Лучший короткометражный игровой фильм

"Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук, продюсер Виктор Шевченко

Лучший анимационный фильм

"Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева, продюсеры Анастасия Фалилеева, Мартин Вандас, Юрай Красногорски

За достижение

Ольга Бирзул, книга "Твоя книга о кино"

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