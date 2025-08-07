'Уэнздей': когда выйдут все серии 2 сезона

В среду, 6 августа на платформе Netflix вышли первые четыре серии второго сезона сериала "Уэнздей" с Дженной Ортегой в главной роли и Тимом Бартоном во главе креативной команды. Однако, это не все эпизоды, снятые в рамках второй части проекта – остальные выйдут несколько позже.

Промо-материалы к сезону указывают, что еще четыре серии фанаты шоу увидят во втором блоке, который будет опубликован на стриминге 3 сентября. Как пишет Forbes, разделить сезон на две части решили не авторы сериала Альфред Год и Майлз Миллар. Гоф заявил, что идея выпустить два четырехсерийных блока в августе и сентябре вместо всех восьми сразу "пришла от Netflix".

"Когда мы смотрим на эти сезоны, ведь в них восемь серий, мы всегда хотим, чтобы в четвертом эпизоде было что-то масштабное и впечатляющее. В первом сезоне был танец, а потом на Юджина напал Хайд, и было непонятно, выжил он или умер", – сказал Гоф.

И хотя в четвертом эпизоде второго сезона тоже есть захватывающий финал, идея разделить сезон на две части вдохновила Гофа и Миллара на другой подход к сюжету. "Я думаю, это позволило нам – а мы и так этого хотели – изменить загадку повествования", – сообщил Гоф. Он добавил, что зрители не смогут раскрыть главную тайну сезона вплоть до самого восьмого эпизода. "Мы хотели, чтобы первые четыре серии чувствовались завершенными. Итак, вы получите их, а затем они приведут к чему-то большему. И вы увидите в конце, как все тайны раскроются", – сказал сценарист проекта.

"Надеюсь, сам факт раскрытия детективной загадки в четвертом эпизоде сам по себе станет сюрпризом", – добавил Миллар. Он пояснил, что креативная команда постаралась не повторять сделанных ранее ходов. "Нужно сохранить суть сериала, который нравится зрителям, но при этом изменить его и сделать так, чтобы он всегда удивлял", – объяснил он.

Решение разделить сериал "Среда" на две части не является чем-то необычным для Netflix, хотя большинство оригинальных сериалов этого стримингового гиганта выходят одновременно. Однако бывают случаи, когда платформа разносит релизы, чтобы продлить ожидание зрителей, которые посмотрели несколько серий за один раз.

Например, Netflix выпустил 6-й сезон сериала "Кобра Кай" в трех частях. И публиковал их в течение длительного периода: пять серий вышли в июле 2024 года, еще пять – в ноябре 2024 года, а последние пять – в феврале 2025 года. "Очень странные дела" тоже выйдут в три этапа. Пятый и финальный сезон дебютирует четырьмя сериями 27 ноября, за ними будут еще три — 25 декабря, а финальная серия — 31 декабря.

