'Привет, Украина': звезда сериала 'Уэнздей' обратилась к украинцам в день премьеры второго сезона

Сегодня, 6 августа, на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера долгожданного второго сезона сериала в стиле ужасов "Уэнздей". По этому случаю главная звезда кинокартины – американская актриса Дженна Ортега – обратилась к украинским фанатам и призвала смотреть продолжение мистической истории.

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Соответствующий ролик обнародовали на странице Netflixua в соцсети Instagram. 22-летняя знаменитость предстала перед камерой в темном кожаном образе, а волосы собрала в объемный пучок.

"Привет, Украина! "Невермор" зовет. Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака. "Уэнздей" 2 сезон уже доступен на Netflix", – сказала артистка.

Обращение Дженны Ортеги вызвало довольно бурную реакцию у украинцев. В комментариях под постом некоторые юзеры признались, что услышав упоминание о родной стране, почувствовали мурашки по телу:

"Это "hello Ukraine" можно слушать вечно".

"Мурашки по телу".

"Ого, Уэнздей лично обратилась к Украине. Наконец-то 2 сезон!"

"Ради этого "Привет, Украина" сделал подписку на Netflix".

Подобные видео актеры сериала записали для зрителей из еще нескольких стран. Создатели проекта сделали довольно интересный маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание большего количества аудитории.

Стоит отметить, что 6 августа на Netflix вышли только первые четыре эпизода второго сезона "Уэнздей", а финальные серии будут доступны для просмотра 3 сентября. Авторы ленты обещают, что зрители лучше узнают историю семьи Адамсов и увидят еще больше мистических приключений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что главная звезда сериала "Уэнздей" кардинально сменила образ перед премьерой второго сезона.

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