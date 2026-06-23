Он опасен для украинских детей: Netflix приобрел права на известный российский мультсериал

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на два новых сезона российского мультсериала "Маша и Медведь" и продлил лицензию на его показ в более чем 100 странах мира. В Центре противодействия дезинформации заявили, что мультсериал может использоваться как инструмент российской "мягкой силы", а не только в качестве детского развлекательного контента.

Видео дня

ЦПД отметил, что за развлекательной формой мультсериала скрыты послания, которые могут влиять на восприятие России, советского прошлого и неприемлемых моделей поведения. Там подчеркнули, что защита детского информационного пространства является вопросом безопасности.

"Netflix приобретает права на два новых сезона "Маши и Медведя" и продлевает лицензию в более чем 100 странах. Однако это не просто мультфильм, а инструмент российской "мягкой силы". Исследование Центра доказывает, что за маской мультсериала скрывается: формирование положительного образа РФ (добрый Медведь), высмеивание других народов через поведение Маши, нормализация советской идеологии и милитаризма", – подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Вопрос о влиянии "Маши и Медведя" на украинских детей обсуждается не впервые. В 2025 году мультсериал стал самым популярным среди украинской детской аудитории. В связи с этим председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин обращался в СБУ и СНБО с предложением заблокировать украинский YouTube-канал с этим контентом.

По словам Юрчишина, даже если запрет можно будет обойти с помощью VPN или других способов, ограничение доступа может уменьшить количество детей, которые случайно натыкаются на мультсериал. Он также обращал внимание на то, что прибыль от просмотров украинской аудиторией может получать российская студия, создавшая проект.

Эксперты также обращают внимание на содержание мультсериала. Руководительница Центра достоинства ребенка при Украинском католическом университете Кристина Шабат рассказывала, что поведение главной героини может формировать у детей ложные представления о правилах и ответственности.

По ее словам, Маша часто нарушает границы других персонажей, берет чужие вещи без разрешения, разрушает имущество и не несет наказания за свои действия. Также специалистка обратила внимание на то, что героиня в основном отдает приказы, а не ведет диалог, что может формировать модель поведения, в которой важны не обсуждения и компромиссы, а доминирование.

"В мультфильме все герои – животные, а Маша – человек, она единственная говорит, остальные герои – молчат. Когда Маша говорит, она либо смеется, либо отдает приказы, либо что-то утверждает. Она никогда не предлагает, не спрашивает, не ведет диалог. Именно поэтому этот продукт и ориентирован на внутренний российский рынок, ведь они так и ведут себя: в их культуре нет диалога, дискуссии, совместного обсуждения идей, зато есть приказы и безмолвное выполнение приказов", – отметила Шабат.

Стоит также обратить внимание на советские символы, которые появляются в некоторых эпизодах. В частности, речь идет об образах военной тематики и деталях, связанных с советским бытом. Для детей такие элементы могут восприниматься как обычная часть положительного образа.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская актриса Ирма Витовская также высказывалась о влиянии российского детского контента на украинских детей. Она заявляла, что популярность "Маши и Медведя", прежде всего, влияет на языковую среду, в которой растет новое поколение.

"Маша и Медведь" – это вообще оружие массового уничтожения умов наших маленьких украинцев. "Смешарики", "Фиксики" – это была абсолютно спецоперация. И поэтому наши подростки по-прежнему продолжают говорить по-русски, они все практически выросли на этих "Маше и Медведе", – сказала Витовская, призывая родителей внимательнее относиться к контенту, который потребляют дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!