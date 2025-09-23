Опасный для психики ребенка: почему в Украине хотят заблокировать YouTube-канал с мультиком 'Маша и медведь' и как бороться с влиянием нарративов РФ

Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин обратился в СБУ и СНБО с предложением заблокировать украинский YouTube-канал с российским мультсериалом "Маша и Медведь", который в 2025 году стал самым популярным мультиком среди наших детей.

Смогут ли в этом деле помочь спецслужбы, насколько подобная инициатива реализуема в эпоху интернета и как на самом деле надо бороться с влиянием российских нарративов на сознание юных украинцев – рассказывает OBOZ.UA.

Облавы на Машу

Стоит отметить, что инициатива Ярослава Юрчишина по запрещению мультсериала "Маша и Медведь" – не первая в Украине. Еще 10 июля 2017 года члены одесской общественной организации "Совет общественной безопасности" призвали Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретить этот мультик, узрев в нем признаки российской пропаганды.

19 ноября 2018 года запретить скандальный и токсичный мультфильм (вместе с другими мультиками и фильмами российского производства) призвала украинская писательница Лариса Ницой. Ну вот теперь и глава комитета Верховной Рады по свободе слова выступил с такой инициативой. Через восемь лет после первой попытки.

Кстати, Машу с мохнатым приятелем недолюбливают во многих странах мира. В 2015 году показ мультфильма на государственном телевидении запретили иранские власти (причина: "Маша подает плохой пример"). В этом же году мультик запретили в Канаде – за якобы пародию на индейцев, хотя это были то ли буряты, то ли тувинцы. В 2016 году запретить трансляцию "Маши и Медведя" предлагали в Азербайджане и в Грузии. Призывы убрать мультик с детских каналов неоднократно звучали и звучат в США.

Да и в самой России ряд местных СМИ лет десять назад писал, что мультфильм был признан российскими психологами самым опасным для детской психики. Нам, конечно, до психики юных россиян особого дела нет (тут и так все предельно ясно), но все эти самовары, балалайки и фуражки сотрудников НКВД – точно украинским детям смотреть не стоит. 11 лет уже как длится война.

Но, к сожалению, лишь за этот год украинский YouTube-канал с "Машей и Медведем" (с 2009 года уже вышло более 170 серий) набрал более 800 млн просмотров, на него подписано 18 млн человек. А все доходы от украинских просмотров получает российская студия, которая платит налоги в российский бюджет. Что характерно, в России аналогичного YouTube-канала нет. Как, собственно, и самого YouTube как явления. Запретили год назад.

"Я понимаю, что запрет можно обойти – установить VPN, скачать мультфильм торрентом. Но тут нужно понимать, что сам ребенок на такое еще вряд ли способен, это родители могут сделать. А будут ли они это делать? Тут все на их совести. Так что запрет мультсериала, который засирает мозги нашим детям, может быть вполне эффективным", – говорит OBOZ.UA Ярослав Юрчишин.

Запрет – не выход

В принципе, эффект от запрета мультсериала "Маша и Медведь" может быть сравним с ситуацией с русскоязычными книгами в украинских библиотеках. Их уже просто нет – старые списываются, а новые давно не поступают. И уже выросло целое поколение, которое не знает никаких русских сказок или современных русских фантастов. Дети просто не знают, что такое существует. Соответственно – не заинтересуются и из интернета не скачают.

"Но на проблему надо смотреть шире. YouTube – это не только детские мультики, но и шоу-бизнес, различные российские музыканты, рок- и рэп-исполнители. Которые уже – подростковая ниша. А подростки VPN сами запросто скачают и установят. Тут запретом ничего не решишь, а проблема серьезная – получается единое культурное пространство, которое размывает границу между украинцами и россиянами", – говорит OBOZ.UA кинокритик Николай Милиневский.

По его убеждению, выход из ситуации – массовое развитие собственного украинского культурного контента.

"Это грустно, но за время независимости в Украине сделали всего пять хороших, качественных, полнометражных мультфильмов. Последний – еще до полномасштабной войны, "Гулливер возвращается". "Студия Квартал-95" сняла, они там специалистов из Голливуда приглашали", – говорит эксперт.

А не будет достойной альтернативы, так никакие запреты не помогут. Ни народные депутаты, ни СНБО, ни даже СБУ.