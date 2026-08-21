«Русал», «Маша и Медведь» и не только: Зеленский ввел санкции против российского ВПК и пропагандистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций. Ограничения коснулись предприятий российского военно-промышленного комплекса, компаний группы "Русал", российских высокопоставленных чиновников, коллаборационистов, а также людей и организаций, связанных с мультсериалом "Маша и Медведь".

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Согласно обнародованным решениям, санкции применены к 28 гражданам России, 36 российским и одной китайской компании. Среди предприятий, попавших под санкции, есть те, которые участвуют в поставках высокоточного промышленного оборудования, инструментов, компонентов, электроники и сырья в обход ограничений.

Российский ВПК

В санкционный список попали предприятия, производящие и ремонтирующие военную и специальную технику. Также ограничения касаются компаний, проводящих исследования в сфере беспилотников, разрабатывающих специальное оборудование и программное обеспечение для нужд российских силовых структур.

Отдельное решение касается пяти предприятий группы "Русал" и девяти граждан России, связанных с этими компаниями. Речь идет об импортерах глинозема и производителях алюминия, продукция которых используется для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Как указано в решении, через предприятия цветной металлургии Россия в обход санкций получает сырье и продукцию для производства военной техники, ракетно-артиллерийского вооружения и военной авиации.

Пропаганда для детей

Еще одним решением санкции были введены в отношении 45 физических и восьми юридических лиц. Среди них — российские высокопоставленные чиновники, которые оправдывают и пропагандируют вооруженную агрессию РФ, оккупацию украинских территорий и помогают российским захватчикам.

Также под ограничения попали субъекты, сотрудничающие с Россией на временно оккупированных территориях Украины.

Отдельно санкции ввели в отношении пяти россиян и четырёх организаций, причастных к созданию и распространению анимационного сериала "Маша и Медведь". В решении указано, что мультсериал распространяет пророссийские нарративы под видом детского контента, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Под санкции попала студия "Анимаккорд", которая является автором сериала. Ограничения также были применены к ее основателю, генеральному директору, автору сценария, режиссеру и продюсеру, соавтору сериала, который выплачивает средства в бюджет государства-агрессора, а также владельцу прав на мультфильм.

Владислав Власюк заявил, что Украина должна отдельно реагировать на российскую пропаганду, когда она направлена на детей и распространяется через крупные международные платформы.

Украина также предоставит партнерам необходимую информацию для синхронизации введенных санкций в международных юрисдикциях.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против лиц, причастных к незаконному вывозу украинского зерна. Санкции касаются как физических лиц и компаний, так и судов, задействованных в этом процессе.

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