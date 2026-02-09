Трейлер сиквела 'Однажды в Голливуде' неожиданно показали на 'Супербоуле': когда премьера

Финал чемпионата США по американскому футболу, он же Супербоул – день, которого ждут не только любители спорта, но и фанаты кино. Специально под игру готовят трейлер самых громких премьер года. И в 2026 году таким трейлером-сюрпризом стал ролик черной комедии "Приключения Клиффа Бута".

Лента является прямым сиквелом хита Квентина Тарантино 2019 года "Однажды в... Голливуде". Фильм сосредоточится на истории его второстепенного персонажа – каскадера, человека с сомнительной репутацией убийцы собственной жены и мастера на все руки. Как пишет издание Collider, события "Приключений Клиффа Бута" будут разворачиваться в Лос-Анджелесе середины прошлого века, а релиз запланирован на конец этого года. В образе персонажа вновь предстанет Брэд Питт.

В новом трейлере Клифф предстает уже без своего давнего напарника Рика Далтона (его, напомним, играл Леонардо Ди Каприо), зато имеет новую компаньонку в исполнении Элизабет Дебики. Чем именно они занимаются – пока тайна, но Рик Далтон за кадром уверяет, что это "хорошая история". Поскольку трейлер показывали во время футбольного матча, Netflix "зацензурировал" его для защиты детей и чувствительных зрителей: употребление веществ, брань и многочисленные обнаженные сцены скрыли с помощью фальшивых царапин на пленке.

Критики назвали этот прием оммажем Тайлеру Дердену – персонажу фильма "Бойцовский клуб", которого тоже играл Брэд Питт. Режиссером этой ленты, как и предстоящей премьеры является Дэвид Финчер.

В отличие от предыдущего фильма, где Квентин Тарантино был и сценаристом, и режиссером, на этот раз он лишь написал сценарий, доверив режиссерское кресло Финчеру. Это первый случай с 1996 года (со времен фильма "От заката до рассвета"), когда Тарантино передает свой текст другому постановщику. Из оригинального состава вернется лишь один персонаж – звезда вестернов Джеймс Стейси, которого снова сыграет Тимоти Олифант. Кроме Питта, Дебики и Олифанта, в касте заявлены Скотт Каан, Яхья Абдул-Матин II, Карла Гуджино, Холт Маккеллани и Питер Веллер. События, вероятно, будут разворачиваться после финала первой части, где Клифф изменил историю, помешав убийствам банды Чарльза Мэнсона.

Фильм должен стать самым дорогим в карьере, как для Финчера, так и для Тарантино. По имеющейся информации, его бюджет превышает 200 миллионов долларов. Однако и ожидания высокие, ведь первая часть стала самым большим кассовым успехом Тарантино, собрав 392 миллиона долларов. Лента также принесла Брэду Питту "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Увидеть "Приключения Клиффа Бута" можно будет в избранных кинотеатрах и на Netflix уже в этом году. Точная дата премьеры будет названа позже.

