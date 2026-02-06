Магия и любовный треугольник: вышел новый трейлер украинского фильма 'Мавка'

До выхода игровой ленты по мотивам вселенной "Лесной песни" Леси Украинки остается несколько недель. По этому случаю украинцам презентовали второй трейлер к фильму "Мавка. Настоящий миф", в котором также звучит фрагмент главного саундтрека.

Видео дня

Ролик вышел на YouTube-канале компании FILM.UA Group, занимающейся производством ленты. Премьера украинского романтического фэнтези состоится уже 1 марта.

Действие фильма происходит в той же вселенной, что и мультфильм "Мавка. Лесная песня", но не повторяет его. По сюжету, Мавка и студент-биолог Лукьян во время мистической Русалочьей недели оказываются в любовном треугольнике, а сама Мавка скрывает сердечные секреты из своей прошлой жизни. Эти воспоминания пытаются стереть коварные русалки – властительницы Темного озера.

Над созданием "Настоящего мифа" работает та же команда, которая работала над "Лесной песней". Однако за постановку на этот раз отвечает режиссер Катя Царик. Для нее это будет дебют в полнометражном игровом кино. Сценарий к ленте написал опытный Ярослав Войцешек, на счету которого скрипты к фильмам "Мавка. Лесная песня", "Конотопская ведьма", "Пульс", "Захар Беркут".

Большинство актеров в ленте – дебютанты. Так роль Мавки досталась актрисе Львовского академического театра имени Леся Курбаса Арине Бочаровой, а Лукьяна играет Иван Довженко, который до того успел появиться во втором сезоне костюмированного сериала "Кофе с кардамоном". Ну а главной звездой каста станет известный по "Киборгам" и франшизе "Свингеры" Вячеслав Довженко.

Главную песню для фильма "Мавка. Настоящий миф" создали в дуэте певица KOLA и рэпер YAKTAK. Полный трек, который получил название "На беззвучний", исполнители представят накануне Дня святого Валентина. Напомним, что главную песню для мультфильма "Мавка. Лесная песня" спели Кристина Соловий и Артем Пивоваров и их композиция "Мова вітру" быстро стала хитом.

Оригинальный мультфильм "Мавка. Лесная песня" на сегодня удерживает титул абсолютного рекордсмена по кассовым сборам среди всех лент украинского производства. Только в Украине он заработал более 4,1 млн долларов, а в мировом прокате – более 18 млн долларов. Показы "Мавки" охватили свыше 80 стран, включая Европу, Ближний Восток, Северную Африку, Австралию и другие регионы. Сейчас полнометражная анимация доступна для просмотра на Netflix.

Ранее OBOZ.UA показывал официальный постер первого украинского фильма об автогонках "На драйве", который должен выйти в апреле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.