Стивен Кинг рекомендует: о чем фильм ужасов 'Преследователь' со 100% рейтингом на Rotten Tomatoes

Фильм ужасов "Преследователь", о котором с восторгом говорят кинокритики, выйдет в широкий прокат только осенью 2024 года, однако его уже с нетерпением ждут поклонники хорроров. Интерес публики подогревает "король ужасов" Стивен Кинг, хорошие рейтинги и появившийся недавно трейлер.

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Картину уже назвали "гениальной", похвалили за неожиданные сюжетные повороты и призвали к обязательному пересмотру. OBOZ.UA расскажет, что известно о ленте, которая вызвала сколько шума.

Сюжет

Создатели фильма предусмотрительно не раскрывают важных деталей. Даже трейлер позволил лишь поверхностно ознакомиться с ролями актеров Вилла Фицджеральда (сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров"), Кайлы Галлнеа ("Улыбайся"), Мэдисон Бити ("Однажды в Голливуде") и других.

В центре сюжета окажется серийный маньяк и убийца, жизнь которого перевернет встреча со случайной женщиной. Она станет главной целью преследователя и будет вынуждена отчаянно спасать свою жизнь.

"С каждым новым свиданием их отношения становились все более нездоровыми. Теперь он преследует ее через весь город с запятнанными кровью руками, но жажда убийства не утихла. Девушка зовет на помощь всех, кого встречает, но каждый, кто решится ей помочь – умрет. Что вызывало ярость мужчины? Что скрывает девушка? Возможно, ее тайна и есть причина серии убийств?"– говорится в описании.

Реакция и рецензии

Именно тайна вокруг мотивов главных героев поразила критиков больше всего. Они называют "Преследователя" самым умным триллером и гениальной работой, в которую нужно нырнуть с головой.

"Королю ужасов" Стивену Кингу прислали ленту для предварительного просмотра. Ознакомившись, он написал : "Он действительно потрясающий. Попробую прикрепить трейлер сюда, потому что это тоже умный шедевр. Больше ничего не могу сказать. Посмотрите фильм и вы поймете, о чем идет речь в трейлере".

Кроме того, одобрительные оценки фильму поставили и критики сервиса Rotten Tomatoes. Они дали "Преследователю" 100% рейтинг, несмотря на то, что картины еще нет в прокате.

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