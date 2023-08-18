Стейтем против акул, новый герой DC и месть 'лохматых' друзей: яркие премьеры августа в кино

Август этого года обрадовал кинопоклонников как легкими новинками, так и фильмами, от которых перехватывает дыхание. Среди премьер: комедия для всей семьи "Кудалатые перцы", экшн "Синий жук" и фантастический боевик с Джейсоном Стейтемом "МЕГ 2".

Видео дня

Кроме этого, в прокате еще можно посмотреть популярные ленты "Барби" и "Оппенгеймер". OBOZREVATEL расскажет подробнее об интересных премьерах, которые можно просмотреть уже в эти выходные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кудлатые перцы"

Если вы когда-то мечтали узнать, о чем думают четвероногие друзья людей, эта лента даст шутливый ответ. Пес по имени Реджи и его банда друзей – "лохматых перцев" – придумали план мести хозяину, который выгнал своего любимца. Лента понравится как детям, так и взрослым.

"Синий Жук"

В киновселенной DC пополнение – новый герой "Синий Жук". Выпускник колледжа Хайме Рейес становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и одаривает невероятным доспехом.

"МЕГ 2: Впадина"

Фанаты увлекательных приключений и актерской игры легендарного Джейсона Стейтема смогут насладиться второй частью истории о самых темных местах мирового океана. Новая встреча с гигантскими акулами-мегами может закончиться совсем непредсказуемо.

"Барби"

20 июля в Украине состоялась премьера фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Широко разрекламированная лента о культовой кукле-блондинке, снятая режиссером Гретой Гервиг с участием производителя игрушек Mattel, уже успела стать настоящим кинохитом. Отзывы на нее – читайте здесь.

"Оппенгеймер"

Премьера мрачного исторического триллера "Оппенгеймер" состоялась в тот же день, что и "Барби". Поклонники глубокого, вдумчивого и интересного кино уже оценили работу Кристофера Нолана, а кое-где она даже стала причиной скандалов.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 фактах из жизни "Барби" Марго Робби, которые могут удивить многих. О смелых поступках актрисы, необычных увлечениях и забавных историях из детства – читайте по ссылке.

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