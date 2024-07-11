Стало известно, какие новые герои появятся в третьем сезоне сериала 'И просто так...'. Фото

Режиссеры американского сериала "И просто так...", впервые появившегося на телеэкранах 9 декабря 2021 года, обрадовали поклонников новостью о начале работы над третьим сезоном культового фильма. В сети появились первые фото со съемочной площадки, на которых видно, что актерский состав пополнился Логаном Маршаллом-Грином и Джонатаном Кейком.

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Несмотря на то, что на опубликованных снимках Керри, которую играет Сара Джессика Паркер, часто появляется с новыми партнерами в романтической атмосфере, их роли остаются неизвестными, пишет TV Insider. Однако фанаты уверены, что мужчины изменят жизнь главной героини.

Логана Маршалла-Грина, который, возможно, станет будущим любимым Керри, сфотографировали вблизи квартиры мисс Брэдшоу. Актеры выглядели счастливо, находясь на съемочной площадке с пушистым котом. Некоторые поклонники полагают, что эта сцена может стать началом нового романа главной героини.

Джонатан Кейк появился на снимках в более романтической атмосфере, находясь на смоделированном свидании с Сарой Джессикой Паркер. Между персонажами возник личный разговор, во время которого каждый из них чувствует себя комфортно.

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