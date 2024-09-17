Создателей 'Игры в кальмара' обвинили в плагиате индийского фильма 2009 года: Netflix все отрицает

Индийский режиссер Сохам Шах подал в суд на Netflix по обвинению в копировании его фильма "Удача" для создания популярного сериала "Игра в кальмара". Создатели интернет-хита назвали обвинения безосновательными.

Видео дня

Фильм Шаха вышел на экраны в 2009 году на хинди. В то время как "Игра в кальмара" увидела свет в 2021 году, пишет Independent. Работа режиссера Хвана Дон Хьюка – это южнокорейский сериал-антиутопия, рассказывающий о группе участников, не имеющих денег. Они сражаются насмерть за судьбоносную сумму. Шоу быстро стало самым популярным на Netflix за все времена: более 142 миллионов аккаунтов присоединились к просмотру в течение первых четырех недель после выхода, опередив романтический сериал "Бриджертоны".

Фильм Шаха рассказывает о группе людей, которых завербовал "вожак преступного мира" для участия в "серии испытаний, призванных проверить их фактор "удачи", поскольку игроки по всему миру делают на них ставки, согласно официальному синопсису на IMDB.

"Основной сюжет, персонажи, темы, настроение, обстановка и последовательность событий "Игры в кальмара" поразительно схожи с "Удачей", отрицая любую вероятность того, что такое сходство может быть совпадением", – говорится в иске индийского режиссера, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документу, Шах написал свой сценарий "приблизительно в 2006 году", между тем Хван – в 2009-м, в том же году, когда "Удача" вышла в прокат, сообщает TMZ. В сообщении также говорится, что Netflix имел доступ к фильму "Удача", поскольку он вышел в мировой прокат в июле 2009 года в кинотеатрах Индии, Великобритании, США и ОАЭ, а также благодаря "значительной рекламе и маркетингу".

В иске Сохама также утверждается, что Netflix продолжает нарушать его авторские права, создавая дальнейший контент на основе "Игры в кальмара", например, реалити-шоу, вышедшее на экраны в 2023 году, и иммерсивный театр, который планируется запустить в Нью-Йорке в октябре. Он считает, что это шоу увеличило рыночную стоимость Netflix более чем на 900 миллионов долларов.

Шах требует возмещения неопределенного ущерба, а также запрета Netflix нарушать его авторские права путем маркетинга и трансляции "Игры в кальмара", получением прибыли от продажи сувенирной продукции, а также разработки других шоу и произведений, которые могут нарушать авторские права в будущем. Netflix отреагировал на это в своем заявлении: "У этого иска нет оснований. Сценарий к "Игре в кальмара" создал и написал Хван Дон Хьюк, и мы намерены решительно защищать этот вопрос".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда "Гарри Поттера" Кэти Люнг присоединится к команде популярного сериала от Netflix "Бриджертоны" в 4 сезоне. Для нее выпала роль сыграть главную антагонистку. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!