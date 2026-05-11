'Следствие ведут овечки': фильм неожиданно попал в список лидеров проката

Новая лента "Следствие ведут овечки" сумела завоевать расположение зрителей и неожиданно ворвалась в пятерку лидеров внутреннего кинопроката. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны громких сиквелов, этот фильм стал идеальным вариантом для тех, кто искал альтернативу мейнстримным блокбастерам.

Проект продемонстрировал устойчивость перед лицом крупных франшиз, привлекая семейную аудиторию и ценителей интеллектуального юмора. Как пишет Collider, критики уже назвали картину одним из самых приятных сюрпризов сезона благодаря высоким баллам на профильных ресурсах. Благодаря положительным отзывам, лента имеет все шансы на длительное пребывание в топах продаж.

В свой дебютный уикенд детективная комедия сумела заработать около 15 миллионов долларов на внутреннем рынке. Это позволило фильму занять четвертое место, опередив даже масштабный концертный фильм Билли Айлиш, который собрал лишь 8 миллионов долларов. Лидерами же проката остались сиквел "Дьявол носит Prada", чьи сборы приближаются к 150 миллионам долларов, и новая часть "Mortal Kombat" с показателем в 40 миллионов.

Стоит заметить, что производство фильма под руководством Кайла Балды обошлось студии в солидные 80 миллионов долларов. Для полной окупаемости и выхода на прибыль ленте необходимо преодолеть отметку в 200 миллионов долларов в мировом прокате. Ситуация напоминает успех последней части "Приключений Паддингтона", которая после похожего старта сумела собрать необходимую сумму благодаря длительному интересу зрителей.

Главным козырем картины стало ее исключительное качество, подтвержденное звездным актерским составом во главе с Хью Джекманом. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил статус "Сертифицированно свежий", имея 93% положительных отзывов от критиков и 96% от обычных зрителей. Зрители отмечают, что история сочетает в себе уютную атмосферу с неожиданно глубокими подтекстами, что делает ее интересной для всех возрастных категорий.

На фоне внезапного успеха исполнитель одной из ролей Николас Браун уже выразил заинтересованность в создании продолжения, назвав работу над проектом невероятно веселой. Хотя компания Amazon изначально не делала большой ставки на широкий экранный прокат, феноменальное "сарафанное радио" может изменить стратегию продвижения. Сейчас внимание индустрии приковано к тому, сможет ли лента "Следствие ведут овечки" превратиться в полноценную кинофраншизу.

