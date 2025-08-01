Шестилетний конфликт между студией НВО и украинским режиссером из-за сериала 'Чернобыль' получил развязку: кто выиграл суд

В длительном конфликте между украинским режиссером Андреем Приймаченко и американской медиакомпанией НВО наконец поставлена точка. Он смог отстоять авторские права в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка по делу против студии, которая шесть лет назад без разрешения использовала его ролик в сериале "Чернобыль".

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По словам режиссера, в результате длительного процесса обе стороны пришли к согласию и заключили договор. Об этом Приймаченко сообщил на личной странице в Facebook.

"Это существенный прецедент, когда удалось отстоять авторское право украинца в суде США по делу с одной из крупнейших американских (и мировых) медиакомпаний. Детали сделки раскрывать нельзя, согласно условиям договора. С самого начала этого дела, более 6 лет назад, моей целью было восстановить справедливость. Какой бы ни была компания, из какой бы она ни была страны – хоть США, хоть Китай – нельзя брать чужое произведение и делать вид, будто ничего не произошло", – написал украинец.

Как признался Андрей Приймаченко, когда он решил взяться за дело против НВО, даже не представлял, насколько окажется сложным этот процесс. Сначала найти решение конфликта мешала пандемия COVID-19, затем полномасштабная война, однако в конце концов ему удалось добиться справедливости.

Что известно о конфликте

В 2019 году Андрей Приймаченко заявил, что компания НВО использовала его ролик "Самый жуткий телефонный разговор 20-го века" в первом эпизоде сериала "Чернобыль", не получив разрешения. Режиссер визуализировал телефонные переговоры диспетчеров за 26 апреля 1986-го, а результат своей работы обнародовал на YouTube-канале "Студия Передовая" еще 18 марта 2013-го. Со временем аналогичная запись появилась в британо-американском проекте.

"Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы был не против, только чтобы указали авторство. Я делал это видео, рисовал графику не с коммерческой целью, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился относительно ее использования... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте", – сказал Приймаченко.

На пост режиссера отреагировали в продакшн-компании Radioactive Films, которая была дистрибьютором сериала в Украине. Там отметили: "Права на использование этого видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве".

По словам Андрея Приймаченко, он обращался к студии НВО, чтобы мирно решить конфликт, однако получил "дерзкие ответы", поэтому решил пойти судебным путем.

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