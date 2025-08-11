Сериал 'Ван Пис' продлили на третий сезон: когда выйдет второй

Поклонникам сериала "One Piece" сообщили хорошую новость – Netflix официально подтвердил продолжение. Что интересно – кроме второго сезона, который выйдет в 2026 году, сериал будет иметь и третий сезон.

Стриминговый гигант уже представил первый трейлер, позволяющий заглянуть во второй сезон. В видео появились не только знакомые персонажи, но и новые лица, которые присоединяются к экипажу.

Трейлер второго сезона "One Piece", который длится 1,5 минуты, приоткрывает, как будет развиваться приключение Манки Д. Луффи. Кроме уже знакомых героев, таких как Луффи, Нами, Усопп и Зоро, в видео появились и новые персонажи. В частности, в кадре можно заметить Леру Абову в роли Нико Робина и Каллума Керра в роли Смокера.

В официальном описании второго сезона "One Piece" говорится:

"Эпическое пиратское приключение от Netflix в открытом море, "One Piece" возвращается во втором сезоне (One Piece: Into the Grand Line) — высвобождая еще более свирепых противников, а герои должны будут пройти опасные задачи. Луффи и Соломенная Шляпа отправляются в плавание к чрезвычайной Гранд-Лайн — легендарного участка моря, где опасность и чудеса подстерегают на каждом шагу. Путешествуя этим непредсказуемым царством в поисках самого большого сокровища мира, они столкнутся со странными островами и множеством грозных новых врагов".

Хотя Netflix не предоставил конкретных сроков, ожидается, что новый сезон появится на экранах в 2026 году. Это будет означать, что между первым и вторым сезонами пройдет примерно три года. Это также объясняет, почему о третьем сезоне пока известно очень мало, ведь его премьера состоится еще не скоро, отмечает издание Variety.

О чем сериал "Ван Пис" от Netflix

Это игровая адаптация культовых манги и аниме "One Piece", созданных Эйитиро Одой. Премьера первого сезона состоялась 31 августа 2023 года, он состоит из восьми эпизодов и охватывает первую арку манги — "Сагу Ист Блю ".

Сюжет рассказывает о приключениях юного пирата Монки Д. Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать Королем пиратов. Вместе со своей командой "Пиратов Соломенной шляпы" он путешествует по океанам, сталкиваясь с опасностями и врагами.

Сериал сохранил фэнтезийную стилистику оригинала, в частности яркие костюмы, пиратские корабли и сверхспособности героев, например способность Луффи растягиваться. Несмотря на сжатый сюжет из-за сокращения событий, адаптация получила положительные отзывы за харизматичного Луффи и динамичные сцены боев.

