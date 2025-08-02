Сериал 'И просто так...' официально закрыли после третьего сезона: Сара Джессика Паркер трогательно попрощалась с ролью Кэрри Брэдшоу

Сиквел культового американского сериала "Секс в большом городе" – "И просто так..." от медиакомпании HBO не будет продлен на четвертый сезон. Как пояснил режиссер и сценарист проекта Майкл Патрик Кинг, когда он работал над последним эпизодом, осознал, что сейчас лучшее время, чтобы официально поставить точку в работе над кинокартиной.

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Соответствующее заявление было обнародовано на странице ленты в соцсети Instagram. Однако все же фанаты смогут немного больше насладиться любимым сериалом, ведь финальный сезон сделали длиннее на две серии.

"И просто так..." – непрерывный рассказ о вселенной "Секса в большом городе" подходит к концу. Когда я писал последнюю серию 3 сезона, мне стало понятно, что на этом стоит остановиться. Вместе с Сарой Джессикой Паркер, Кейси Блойз и Сарой Обри мы решили завершить популярный сериал в этом году двухсерийным финалом, поэтому расширили его с 10 эпизодов до 12", – сообщил Майкл Патрик Кинг.

Режиссер также отметил, что они с командой до последнего оттягивали объявление о закрытии сериала, чтобы эта новость не помешала зрителям насладиться последним сезоном. Майкл Патрик Кинг искренне поблагодарил всех людей, которые в течение длительного времени наблюдали за развитием историй любимых персонажей проекта.

Трогательно завершение ленты прокомментировала ее главная звезда – Сара Джессика Паркер. На личной странице в Instagram актриса обнародовала пост, где вспомнила все жизненные перипетии своей культовой героини Кэрри Брэдшоу и попрощалась с ней.

"Кэрри Брэдшоу доминировала в моем профессиональном ритме 27 лет. Думаю, я любила ее больше всех. Знаю, что другие любили ее так же, как и я. Разочаровывались, осуждали и болели за нее. Симфония всех этих эмоций была лучшим саундтреком и последовательным спутником, поэтому я чувствую самую сентиментальную и глубокую благодарность и пожизненный долг", – написала знаменитость.

Заметим, что сиквел сериала "Секс в большом городе" начали транслировать в 2021 году. Зрители имели возможность наблюдать, как главные героини Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк переживали вызовы среднего возраста, такие как переосмысление сексуальности и идентичности, потерю и изменения в личной жизни.

Шоу вызвало довольно неоднозначные отзывы среди аудиторий. Одни были в восторге от сюжета, а другие откровенно критиковали его. Как отмечает BBC, в течение трех сезонов количество просмотров эпизодов "И просто так..." становилось все меньше и меньше.

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