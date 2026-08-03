«Семейный праздник»: вышел первый тизер новой украинской рождественской истории

Создатели украинского фильма "Семейный праздник" представили первый тизер картины режиссера Дениса Тарасова ("БожеВільні"). Это теплая рождественская история о силе семьи, вторых шансах и любви, которая помогает людям находить путь друг к другу даже после многих лет молчания.

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Одинокий пенсионер и бывший военный Тарас Гринченко уже много лет не общается со своими детьми. Когда восьмилетний Мирчик находит неоткрытые письма, которые они годами отправляли отцу, он решает любой ценой воссоединить семью. Один необдуманный поступок собирает всех за рождественским столом, где героям придётся столкнуться со старыми обидами, найти слова прощения и понять, что самое большое рождественское чудо происходит тогда, когда люди вновь становятся семьёй.

"Семейный праздник" – тёплая рождественская история о вторых шансах, прощении и силе любви, способной объединить даже тех, кто давно потерял друг друга.

В главных ролях: Виктор Жданов, Андрей Исаенко, Виталий Салий, Андрей Пономаренко, Олеся Самаева, Анна Бирзул, Екатерина Файн и Нина Набока. Также в фильме появятся народные артисты Украины Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Виталий Козловский.

"Когда мы говорим „семейный праздник", кто-то сразу вспоминает тепло детства, а у кого-то невольно дергается глаз. И это нормально. Идеальных семей не бывает. Но я верю, что именно несовершенные семьи могут быть самыми крепкими, если находят в себе смелость простить и услышать друг друга", – подчеркнула сценаристка и продюсер фильма Анна Галицкая.

Для режиссёра Дениса Тарасова "Семейный праздник" стал первой работой в жанре семейной рождественской драмедии. Работая над картиной, он стремился соединить глубокую человеческую историю с атмосферой украинских рождественских традиций и создать фильм, который найдет отклик у каждого, кто хотя бы раз мечтал вернуть тепло в свою семью.

Официальный дистрибьютор фильма в Украине – Kinomania Film Distribution.

Справка

Жанр: семейная рождественская драмедия

Режиссёр: Денис Тарасов

Сценарист: Анна Галицкая

Продюсеры: Максим Мовчан, Александр Галицкий, Тарас Босак

В ролях: Виктор Жданов, Андрей Исаенко, Виталий Салий, Андрей Пономаренко, Олеся Самаева, Анна Бирзул, Екатерина Файн, Нина Набока

Официальный дистрибьютор в Украине: Kinomania Film Distribution.