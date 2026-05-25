Самые ожидаемые фильмы лета: 9 новинок и даты премьер
Лето считается временем блокбастеров в кино и 2026 год не станет исключением. Вот-вот начнется сезон, который предложит нам как перезапуски любимых франшиз, так и новое прочтение абсолютной классики мировой культуры.
Обо всех самых горячих голливудских премьерах сезона рассказало издание NPR. Вот какие фильмы не стоит пропускать ни при каких обстоятельствах.
Очень страшное кино
- В кинотеатрах с 4 июня
Рано или поздно каждая успешная хоррор-франшиза получает перезапуск, этим летом произойдет это и с пародийным "Очень страшным кино". Эта уже шестая часть кинокапустника от братьев Ваянс и она снова собирает вместе большую часть оригинального каста. К тому же это первый фильм серии с 2013 года, а значит, у его авторов накопилось немало свежего материала для стеба – от "M3GAN" и "Тихого места" до "Прочь" и "Грешников".
День истины
- В кинотеатрах с 11 июня
Стивен Спилберг размышлял о прибытии на Землю пришельцев еще со времен "Инопланетянина" и "Близких контактов третьей степени", так кому как не ему сообщить нам, что внеземные существа не просто существуют, а уже находятся среди нас? Джош О'Коннор играет эксперта по кибербезопасности, который готов раскрыть тайну, которая скрывалась десятилетиями.
История игрушек 5
- В кинотеатрах с 18 июня
Комическая история о противостоянии традиционных игрушек и высоких технологий: игрушки, которые в свое время дали старт множеству классических хитов Pixar, возвращаются на большие экраны, чтобы вступить в противостояние с модным гаджетом. Юная Бонни весело играла с Джесси, Баззом и Рексом, пока ее вниманием не завладел детский планшет по имени Лилипад. Остается держать кулаки, что у Вуди найдется выход из этой ситуации.
Супергерл
- В кинотеатрах с 25 июня
Своенравная кузина Супермена, Кара Зор-Эл (Милли Алкок), мельком появилась в конце последнего эпического фильма о Человеке из стали. Она держится в стороне от всех, но когда межгалактический злодей отравляет ее пса Крипто, она берется за дело. Поэтому мы наконец увидим, сможет ли она самостоятельно двигать новую вселенную DC вперед.
Прихвостни и монстряки
- В кинотеатрах со 2 июля
Этот седьмой фильм в киновселенной "Гадкого я" хронологически является приквелом, действие которого разворачивается в 1920-х годах. По сюжету, племя голливудских прихвостней решает, что для съемок собственного фильма ужасов им непременно надо вызвать настоящее чудовище. Что же здесь может пойти не так?
Ваяна
- В кинотеатрах с 9 июля
Анимационное приключений девочки Ваяны получилось не очень успешным, поэтому Disney решили переснять оригинальную ленту с живыми актерами. Дуэйн Джонсон, который в прошлый раз озвучивал полубога Мауи, теперь возвращается к роли, но на этот раз лично еще и в довольно странном парике. Его экранной партнершей стала дебютантка Кэтрин Лагайя, которая сыграет девочку, выбранную самим океаном, чтобы вернуть мистическую реликвию и спасти свой остров от упадка.
Одиссея
- В кинотеатрах с 16 июля
Эпическая лента Кристофера Нолана будет построена на одном из основополагающих сюжетов европейской культуры и отсылать зрителя к Золотому веку Голливуда – как благодаря звездному актерскому составу, так и благодаря визуальному размаху. Чтобы сыграть древнегреческого героя Одиссея, возвращающегося с Троянской войны, Мэтт Дэймон целый год отращивал бороду, а компанию ему на площадке составили Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея и многие другие.
Человек-паук: Абсолютно новый день
- В кинотеатрах с 30 июля
В конце фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Доктор Стрэндж предотвратил коллапс мультивселенной, стерев из памяти всего мира упоминания о том, что Питер Паркер является супергероем. И вот, когда мы возвращаемся к истории четыре года спустя, Спайди имеет шанс начать все с чистого листа. Однако новые жизненные обстоятельства провоцируют физические изменения как раз тогда, когда он сталкивается с очередной угрозой.
Конец Оук-стрит
- В кинотеатрах с 13 августа
Дэвид Роберт Митчелл, сценарист и режиссер ленты держит детали этого проекта в строжайшем секрете. Известно лишь об общей завязке: обычные супруги из 1980-х гг., которых играет звездная пара Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй, начинают замечать странные события в своем районе. Трейлер дает определенные намеки – пропасть в конце дороги, динозавр, проплывающий мимо окна. Героям придется ориентироваться в совершенно новой для себя среде, чтобы выжить. Но это все, что пока известно.
