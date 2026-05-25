Самые ожидаемые фильмы лета: 9 новинок и даты премьер

Лето считается временем блокбастеров в кино и 2026 год не станет исключением. Вот-вот начнется сезон, который предложит нам как перезапуски любимых франшиз, так и новое прочтение абсолютной классики мировой культуры.

Видео дня

Обо всех самых горячих голливудских премьерах сезона рассказало издание NPR. Вот какие фильмы не стоит пропускать ни при каких обстоятельствах.

Очень страшное кино

В кинотеатрах с 4 июня

Рано или поздно каждая успешная хоррор-франшиза получает перезапуск, этим летом произойдет это и с пародийным "Очень страшным кино". Эта уже шестая часть кинокапустника от братьев Ваянс и она снова собирает вместе большую часть оригинального каста. К тому же это первый фильм серии с 2013 года, а значит, у его авторов накопилось немало свежего материала для стеба – от "M3GAN" и "Тихого места" до "Прочь" и "Грешников".

День истины

В кинотеатрах с 11 июня

Стивен Спилберг размышлял о прибытии на Землю пришельцев еще со времен "Инопланетянина" и "Близких контактов третьей степени", так кому как не ему сообщить нам, что внеземные существа не просто существуют, а уже находятся среди нас? Джош О'Коннор играет эксперта по кибербезопасности, который готов раскрыть тайну, которая скрывалась десятилетиями.

История игрушек 5

В кинотеатрах с 18 июня

Комическая история о противостоянии традиционных игрушек и высоких технологий: игрушки, которые в свое время дали старт множеству классических хитов Pixar, возвращаются на большие экраны, чтобы вступить в противостояние с модным гаджетом. Юная Бонни весело играла с Джесси, Баззом и Рексом, пока ее вниманием не завладел детский планшет по имени Лилипад. Остается держать кулаки, что у Вуди найдется выход из этой ситуации.

Супергерл

В кинотеатрах с 25 июня

Своенравная кузина Супермена, Кара Зор-Эл (Милли Алкок), мельком появилась в конце последнего эпического фильма о Человеке из стали. Она держится в стороне от всех, но когда межгалактический злодей отравляет ее пса Крипто, она берется за дело. Поэтому мы наконец увидим, сможет ли она самостоятельно двигать новую вселенную DC вперед.

Прихвостни и монстряки

В кинотеатрах со 2 июля

Этот седьмой фильм в киновселенной "Гадкого я" хронологически является приквелом, действие которого разворачивается в 1920-х годах. По сюжету, племя голливудских прихвостней решает, что для съемок собственного фильма ужасов им непременно надо вызвать настоящее чудовище. Что же здесь может пойти не так?

Ваяна

В кинотеатрах с 9 июля

Анимационное приключений девочки Ваяны получилось не очень успешным, поэтому Disney решили переснять оригинальную ленту с живыми актерами. Дуэйн Джонсон, который в прошлый раз озвучивал полубога Мауи, теперь возвращается к роли, но на этот раз лично еще и в довольно странном парике. Его экранной партнершей стала дебютантка Кэтрин Лагайя, которая сыграет девочку, выбранную самим океаном, чтобы вернуть мистическую реликвию и спасти свой остров от упадка.

Одиссея

В кинотеатрах с 16 июля

Эпическая лента Кристофера Нолана будет построена на одном из основополагающих сюжетов европейской культуры и отсылать зрителя к Золотому веку Голливуда – как благодаря звездному актерскому составу, так и благодаря визуальному размаху. Чтобы сыграть древнегреческого героя Одиссея, возвращающегося с Троянской войны, Мэтт Дэймон целый год отращивал бороду, а компанию ему на площадке составили Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея и многие другие.

Человек-паук: Абсолютно новый день

В кинотеатрах с 30 июля

В конце фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Доктор Стрэндж предотвратил коллапс мультивселенной, стерев из памяти всего мира упоминания о том, что Питер Паркер является супергероем. И вот, когда мы возвращаемся к истории четыре года спустя, Спайди имеет шанс начать все с чистого листа. Однако новые жизненные обстоятельства провоцируют физические изменения как раз тогда, когда он сталкивается с очередной угрозой.

Конец Оук-стрит

В кинотеатрах с 13 августа

Дэвид Роберт Митчелл, сценарист и режиссер ленты держит детали этого проекта в строжайшем секрете. Известно лишь об общей завязке: обычные супруги из 1980-х гг., которых играет звездная пара Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй, начинают замечать странные события в своем районе. Трейлер дает определенные намеки – пропасть в конце дороги, динозавр, проплывающий мимо окна. Героям придется ориентироваться в совершенно новой для себя среде, чтобы выжить. Но это все, что пока известно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что популярный мультсериал "Рик и Морти" получит полнометражное продолжение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.