Выйдет полнометражный мультфильм 'Рик и Морти': известны первые детали

Успешный мультсериал "Рик и Морти" нацелился на большие экраны. Режиссер проекта Джейкоб Хейр, который работает над шоу с 2019 года, ведет переговоры о том, чтобы возглавить полнометражную историю приключений эксцентричного ученого и его внука, которую планирует снять студия Warner Bros.

Как пишет The Hollywood Reporter, полнометражный мультфильм в настоящее время находится на ранней стадии разработки. Поэтому детали сюжета фильма пока не разглашают.

"Рик и Морти" стартовал в 2013 году и за время своего существования успел завоевать две статуэтки "Эмми". В течение последних нескольких сезонов он удерживает звание самой популярной комедии на базовом кабельном телевидении в США. Кроме этого, вскоре на Adult Swim должна состояться премьера спин-оффа под названием "Президент Кертис".

Соавторами шоу являются Дэн Хармон и Джастин Ройланд. Сюжет "Рика и Морти" вращается вокруг изобретателя Рика Санчеза и его межгалактических приключений вместе с внуком подросткового возраста по имени Морти. В начале 2023 года канал Adult Swim разорвал отношения с Ройландом из-за обвинений в домашнем насилии, которые впоследствии были сняты. К тому моменту Ройланд озвучивал обоих главных персонажей, после чего на эти роли нашли новых актеров.

На этой неделе стартует уже девятый сезон мультсериала, а сам проект продлили вплоть до 12-го сезона. Хейр сейчас занимает должность режиссера-супервайзера шоу.

Во вторник во время пресс-тура для издания CinemaBlend Хармон подтвердил, что команда фильма была рада найти режиссера среди творческого состава самого сериала: "Режиссером стал Джейкоб Хейр. Мы не искали кого-то на стороне".

Еще в 2023 году Хармон рассказывал THR, что участвовал в обсуждениях полнометражки с руководством Warner Bros., и вспоминал, что был настроен вполне оптимистично. "Моя философия заключалась бы в том, чтобы просто взять обычное приключение Рика и Морти, вложить в него кучу дополнительных денег и растянуть на 90 минут. Не пытаться оправдать статус полного метра какими-то резкими каноническими изменениями в драматическом тоне или чем-то подобным, а вместо этого просто сделать суперкрутую и эпическую серию "Рика и Морти"", – объяснил он замысел фильма.

