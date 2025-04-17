Самая страшная серия 'Губки Боба': как убили Сквидварда в утерянном эпизоде и что скрывает детский мультфильм

Среди многочисленных интернет-страшилок, что возмутили воображение фанатов мультфильмов, особое место занимает история о так называемом утерянном эпизоде "Губки Боба Квадратные Брюки" под названием Squidward's Suicide ("Самоубийство Сквидварда"). Хотя эта серия никогда официально не существовала, ее описание десятки лет пугает, тревожит и заставляет сомневаться в невинности детских шоу.

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История берет начало из крипипасты – вымышленного страшного рассказа, быстро разлетевшегося по просторам интернета. По сюжету, один из стажеров анимационной студии Nickelodeon в 2005 году якобы стал свидетелем просмотра необычного эпизода "Губки Боба", который должен был стать первой серией четвертого сезона. Но вместо привычного юмора на экране разворачивалась жуткая драма. Впервые о смерти Сквидварда написали на платформе SecretFiles.

В серии Сквидвард играл на кларнете на завершившемся провалом концерте. Его освистывают, включая Губку Боба, после чего персонаж впадает в депрессию. Кадры становятся все тревожнее: Сквидвард сидит в темноте, рыдает, вокруг звучат странные голоса, появляются ужасные фотографии мертвых детей с реалистичными деталями. Кульминацией эпизода становится самоубийство Сквидварда, сопровождающееся страшным скримером и кровавыми спецэффектами. Все это выглядело настолько реалистичным, что, по словам автора крипипасты, некоторых работников на студии стошнило.

Несмотря на шокирующее содержание, вся эта история – вымысел. Никакого эпизода с таким названием студия Nickelodeon никогда не выпускала. Автор крипипасты публично признал, что написал ее как вымышленную страшилку. Видео, которые "доказательно" гуляют по сети, являются любительскими анимациями или монтажами на основе описания из крипипасты.

Впрочем, сила вирусной истории столь велика, что "Самоубийство Сквидварда" превратилось в отдельное явление в поп-культуре. Известно, что другие подобные крипипасты – в частности, Suicidemouse.avi, которая приписывается студии Disney – также легли в основу подобных мифов вокруг детских мультфильмов.

И хотя сама серия – только вымысел, в 12 сезоне "Губки Боба" авторы шоу неожиданно сделали прямую ссылку на нее. В эпизоде SpongeBob in RandomLand Сквидвард открывает дверь, за которой появляется его устрашающая версия с кровавыми глазами – явный скример и визуальная аллюзия на тот же крипипастовый образ. Эта ссылка вызвала шквал реакций: в Великобритании сцену вырезали, а в США изменили на менее жуткую версию после жалоб родителей.

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