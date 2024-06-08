С Натали Портман, Джуд Лоу и другими звездами в главных ролях: подборка лучших фильмов о Генрихе VIII, у которого было 6 жен

Об английском короле Генрихе VIII слышали даже те, кто прогуливал уроки истории и не любит документальные фильмы. Монарх, которого ассоциируют с героем французской сказки "Синяя Борода", жил в XVI веке и имел шесть женщин, что было недопустимо в те времена. Более того, он расстался с двумя из них, что также было запрещено церковью, которая имела абсолютную власть.

Король также отослал на эшафот двух своих королев, казненных по фейковым обвинениям. Его жизнь регулярно экранизируется в кино и в сериалах. OBOZ.UA собрал лучшие ленты об эпохе Тюдоров.

Гамбит королевы, 2024 год

Самый ожидаемый исторический проект последних лет, один из триумфаторов прошлого Каннского кинофестиваля от режиссера-новатора Карима Айнуза раскрывает ранее малоизвестную правду о Кэтрин Парр – последней жене короля-тирана Генриха VIII, продемонстрировавшей невероятные навыки выживания при дворе.

Роль королевы сыграла Алисия Викандер – обладательница "Оскара", которая получила лучшие отзывы за эту роль за последние годы. Но главной звездой фильма является секс-символ многих поколений – Джуд Лоу. Он сыграл свою наиболее смелую роль – умирающего параноидального короля.

О чем фильм?

Англия Тюдоров – эпоха крови и интриг. Королева Кэтрин Парр остается регентом Англии и наставницей будущей королевы Елизаветы, пока с войны не возвращается вечно подозрительный король. Он преследует радикальных протестантов, одной из которых тайно является его жена. Когда ее подругу детства сжигают на костре, Кэтрин оказывается в опасности. Ради выживания она должна играть в опасную игру, где ставка – ее собственная жизнь.

Еще одна из рода Болейн, 2008 год

Этот фильм – настоящий бенефис обладательницы "Оскара" Натали Портман, компанию которой составляет другая суперзвезда и секс-символ Скарлетт Йоханссон. Вместе красотки борются за сердце Генриха VIII в исполнении невероятного Эрика Баны.

Хотя лента имеет разногласия с историческими событиями, она идеальна с визуальной и драматической точки зрения.

О чем кино?

Король Генрих столкнулся с непростым выбором, ведь обе сестры красивые и уже побывали в его объятиях. Но какой выбор станет верным и кому из рода Болейн суждено было стать настоящей королевой? Вместе с проблемой выбора перед королем стоит другая – жена не в состоянии подарить ему наследника. Но одна из сестер тоже не признается в своей страшной тайне – она не может стать матерью.

Тюдоры, 2007-2010 годы

Роскошная костюмированная драма в простой и зрелищной манере рассказала зрителям о царствовании Генриха VIII и его пути от идеального монарха Возрождения до настоящего монстра. Украшением шоу являются молодые и сексуальные суперзвезды: Джонатан Рис-Майерс, Генри Кивелл и Натали Дормер. Сериал ввел моду на исторические проекты, сюжет которых рассказывает об известных из учебников событиях, но в новом формате – смелом, раскрепощенном и динамичном.

О чем шоу?

В то время как амбициозный правитель отчаянно нуждается в рождении наследника, в его жизни появляется Анна Болейн, которая становится навязчивой целью короля. Влюбленный в Анну король начинает искать способы расторгнуть брак со своей женой Екатериной и обращается за помощью к Вулсу. На фоне проблем в личной жизни короля Генриха разворачиваются политические интриги и коварные заговоры вокруг могущественных членов королевского двора.

Волчий зал, 2015 год

Шоу основано на одноименном романе писательницы Хиллари Ментел. Он получил одобрительные отзывы от прессы, критиков и массового зрителя, что является довольно редким явлением. Шоу завоевало три номинации на премию "Эмми" и даже получило "Золотой Глобус" в номинации "Лучший мини-сериал".

О чем сериал?

События "Волчьего зала" разворачиваются в Англии далекого 1529 года. Страну ждет гражданская война, которая может уничтожить государство, ведь Генрих VIII решил расстаться со своей женой. У короля нет наследников, поэтому в случае его смерти Англию ждет катастрофа. Папа и европейские монархи пытаются помешать разводу, который приведет к печальным последствиям.

Анна Болейн, 2021 год

Скандальный сериал, рассказывающий о событиях при дворе Генриха VIII, разругал пользователей сети и ведущих критиков. Дело в том, что на роль главной героини – королевы Анны Болейн – взяли темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит.

Многие не восприняли такое историческое несоответствие, а создатели шоу и их поклонники отвечали критикам, что они хотят рассказать историю, связанную с личностями, исключив вопросы расы.

После выхода проекта его рейтинги посыпались до нуля, но профильная пресса была снисходительна к шоу и его главной актрисе, отметив, что они создали реалистическую картину жизни и правления Анны Болейн и осветили ранее неизвестные аспекты ее жизни.

О чем сериал?

Шоу начинается с фразы "Основан на правде… и лжи". Классическая история второй жены английского короля Генрих VIII Тюдора показана через призму ее взгляда на положение женщины в высшем обществе XVI века, а темнокожая Анна Болейн предстает средневековой феминисткой и борцом с патриархальным обществом тюдоровской эпохи.

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