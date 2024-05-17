Режиссер 'Безумного Макса' сдержал слово и снял в 'Фуриосе' мальчика, которого булили из-за карликовости. Трейлер

На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера фильма "Безумный Макс: Фуриоса" режиссера Джорджа Миллера. Кроме звезд, таких как Аня Тейлор-Джой и Крис Хемстворт, к актерскому составу присоединился 13-летний Куаден Бейз.

Как сообщало издание The Independent, австралийский мальчик заручился поддержкой знаменитостей, когда его мама опубликовала в Facebook видео, на котором он сказал, что хочет "убить себя". Это произошло после того, как над ним насмехались из-за карликовости. Однако теперь Бейза можно увидеть в приквеле культовой саги.

"Это хорошо для нас и для него, — сказал режиссер "Безумного Макса" в одном из интервью двухлетней давности. – И он проделал такую хорошую работу, получив небольшую роль в "Фуриосе".

Бейлз родился с ахондроплазией – типом карликовости, характеризующийся низким ростом, нормальным размером туловища и короткими конечностями.

На вирусном видео 2020 года, транслировавшемся в прямом эфире для повышения осведомленности о последствиях издевательств, можно увидеть, как Куаден плачет на заднем сиденье машины своей матери.

"Это то, к чему приводит издевательство, – сказала его мать на удалённом видео. – Можете ли вы, пожалуйста, научить своих детей, семью, друзей?"

В Украине премьера фильма "Безумный Макс: Фуриоса" запланирована на 23 мая.

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