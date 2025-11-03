Продолжение старых хитов и долгожданные новинки: какие фильмы выйдут в ноябре

Ноябрь – традиционно важный для кинопроката месяц. Накануне выдвижения на"Оскар" в кинотеатрах появляются фильмы, которые снимать с мыслью об этой престижной кинопремии. А значит смотреть в этом месяце точно будет что.

Издание ITC собрало список картин, которые стоит посмотреть в этом ноябре в украинском прокате. Среди них и есть чрезвычайно ожидаемые украинские фильмы. Вот десятка лучших.

"Нюрнберг", 6 ноября

Историческая драма Джеймса Вандербильта рассказывает о событиях, которые развивались на фоне Нюрнбергского судебного процесса над нацистскими военными преступниками. Главный психиатр Дуглас Келли получает задание опросить нацистских военных лидеров, чтобы установить их вменяемость. Это приводит к напряженному психологическому противостоянию, настоящей "битве умов" с правой рукой Гитлера, Германом Герингом.

В основе этой исторической драмы лежит документальная книга Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр", вышедшая в 2013 году. Режиссерское кресло занял Джеймс Вандербильт, для которого это лишь второй полнометражный фильм. Зато актерский состав собран из исполнителей высшей лиги. В частности, центральный конфликт развернется между персонажами Рами Малека (Келли) и Рассела Кроу (Геринг).

"Эдем", 6 ноября

Предвоенный 1929 год. Немецкие супруги решают отбросить буржуазные ценности и сбежать от цивилизации. Пара отправляется на отдаленный остров Флореана (Галапагосские острова, Эквадор). Впоследствии к ним присоединяются другие незваные колонисты. Жизнь на Флореане оказывается суровым испытанием: непредсказуемая погода, дикая природа и полное отсутствие удобств. Но самым сложным вызовом все же становится сосуществование с другими поселенцами, склонными к воровству, обману и, возможно, даже худшим преступлениям.

Фильм основан на реальной истории нескольких европейских переселенцев, которые искали новую жизнь на изолированном острове накануне Второй мировой войны. Новую работу снял Рон Говард. Ему удалось собрать на площадке действительно первоклассный актерский ансамбль, в который вошли Джуд Лоу, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини и Ана де Армас.

"Война глазами животных", 6 ноября

От войны в Украине страдают не только люди, но и животные. О реальных историях их спасения и рассказывает киноальманах, снятый сразу несколькими талантливыми украинскими режиссерами. В команду вошли Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Иван Сауткин, Андрей Лидаговский, Святослав Костюк. Всего в фильме зритель увидит семь новелл: "от щемящей истории мальчика, убегающего из оккупированного села с коровой, и подводной сказки на фоне разрушенного войной моря до незабываемого приключения молодого киевлянина и его кота". К реализации проекта присоединился Шон Пенн, а за саундтрек отвечает американская группа Imagine Dragons.

"Хищник: Дикие земли", 6 ноября

В будущем на далекой планете молодой Хищник-изгнанник вынужден найти неожиданного союзника в лице девушки Тии. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы найти своего главного врага. После успеха "Добычи" (2022) и анимационной антологии "Хищник: Убийца убийц" (2025) режиссер Дэн Трахтенберг продолжает расширять вселенную культовой франшизы.

Новым в фильме станет то, что инопланетный охотник впервые предстанет не как антагонист, а как главный герой. Создатели подошли к делу основательно и даже разработали письменный и устный язык Хищников — за него отвечал тот же лингвист, который создал язык На'ви для "Аватара" (2009) Джеймса Кэмерона. Кроме того, в ленте появится хорошо известная фанатам научной фантастики корпорация "Вейланд-Ютани", которая является неотъемлемой частью франшизы "Чужой".

"Черные перья", 13 ноября

Жизнь художника комиксов рушится после внезапной смерти жены. Он остается один с двумя сыновьями, и самостоятельное отцовство оказывается для него сверхтяжелым испытанием. Переживая невыносимую боль утраты, герой начинает видеть огромного ворона — жуткое создание, которое будто сошло с его собственных рисунков. Этот темный призрак преследует всю семью, однако впоследствии выясняется, что именно этот гость, возможно, поможет им исцелиться и найти способ жить дальше. В основу фильма лег дебютный роман английского писателя Макса Портера "Grief Is the Thing with Feathers", вышедший в 2015 году. Главную роль в ленте исполнил Бенедикт Камбербэтч.

"Стражи Рождества", 13 ноября

В ноябре начинают выходить в прокат рождественские фильмы. Стартует сезон с украинских "Стражей Рождества". Согласно синопсису ленты, трое легендарных волшебников — Святой Николай, Санта Клаус и древний Дух Зимы — спорят, кто же теперь главный на зимних праздниках в Украине. Пытаясь это выяснить, они наперегонки выполняют желание маленькой Веры. Но девочка хочет, чтобы Рождества не было вовсе. Праздник исчезает из города и памяти людей. Вместо праздничного настроения город окутывает грусть. Волшебники становятся обычными людьми и теперь должны объединиться, чтобы спасти мир от рождественского Армагеддона и вернуть Вере веру в чудеса.

Роли "легендарных волшебников" достались крайне узнаваемым актерам: Станиславу Боклану, Михаилу Кукуюку и Ивану Блиндару, который запомнился зрителям по роли Кузьмы Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин". Именно им доверено в этом году спасать праздник.

"Бегущий человек", 13 ноября

В недалеком будущем реалити-шоу "Бегущий человек" возглавляет все рейтинги. Это смертельные соревнования, где участники должны выживать 30 дней, пока за ними охотятся профессиональные убийцы. Каждый их шаг транслируется вживую, а денежное вознаграждение растет каждый день. Бен Ричардс, обычный рабочий, в отчаянии присоединяется к игре, чтобы спасти больную дочь. Но его непокорность и инстинкты неожиданно делают его любимцем фанатов и одновременно угрозой для всей системы.

Это уже вторая экранизация одноименного романа Стивена Кинга, изданного в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Первая — это культовый боевик 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. За новую киноадаптацию взялся британский режиссер Эдгар Райт, автор лент "Зомби по имени Шон" (2004) и "На драйве" (2017). А главную роль на этот раз сыграет Глен Пауэлл. Актер рассказал, что они с Райтом связывались со Шварценеггером по FaceTime, и тот дал фильму свое благословение.

"Ты – космос", 20 ноября

Долгожданный украинский фантастический фильм наконец-то дойдет до зрителя. Действие ленты развивается после того, как на Земле произошла внезапная катастрофа. Космический дальнобойщик Андрей Мельник, находящийся на корабле только в обществе робота Макса, осознает, что он — последний живой человек во Вселенной. Так продолжается до тех пор, пока он не ловит неожиданный сигнал от француженки Катрин, которая находится на далекой космической станции.

Несмотря на то, что у ленты не было голливудских бюджетов и за ним не стоят большие студии, работающие над спецэффектами, "Ты – космос" собрал массу восторженных отзывов от зрителей, которые уже видели режиссерский дебют Павла Острикова на кинофестивалях. А игру Владимира Кравчука называют настоящим успехом. Действительно ли так это – узнаем уже через несколько недель.

"Wicked: Чародейка. Часть 2", 20 ноября

Прошло несколько лет после событий первого фильма. Эльфаба Тропп, известная теперь как Злая Ведьма Запада, живет в изгнании. Тем временем Глинда Апленд стала публичной личностью, за которой пристально следят Волшебник и Мадам Морибль. Отношения Эльфабы и Глинды проходят испытания последствиями их поступков, а неожиданное появление Дороти Гейл из Канзаса готовится навсегда изменить страну Оз.

Первая часть "Чародейки", которая вышла в прошлом году, получила одобрение и от критиков, и от зрителей. Об успехе свидетельствовали и кассовые сборы в 756 млн долларов. Продолжение базируется на втором акте одноименного мюзикла (2003), который, в свою очередь, является сценическим переосмыслением романа Грегори Магуайра "Зла" (1995). А тот в своей работе полагался на классическое произведение "Удивительный волшебник страны Оз" (1900) и его классическую экранизацию 1939 года. Одним словом, это далеко не оригинальный продукт, что, однако, не мешает ему быть невероятно успешным, ведь историю эту любят во всем мире.

"Зоотрополис 2", 27 ноября

Джуди и Ник выходят на извилистый след загадочной рептилии, которая прибывает в Зоотрополис и устраивает в животном мегаполисе настоящий переполох. Чтобы раскрыть это дело, давним напарникам придется работать под прикрытием в новых, полных опасности районах города. Как несложно догадаться, это сиквел нашумевшего анимационного хита "Зоотрополис", который в 2016 году получил "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.

Похоже, Disney серьезно надеется повторить этот триумф, особенно учитывая громкие кассовые неудачи последних лет (например, "Индиана Джонс и реликвия судьбы" (2023), "Белоснежка" или "Трон: Арес"). С другой стороны, успешные кейсы нынешнего римейка "Лило и Стич" или упомянутого выше "Wicked" четко показывают: теплое семейное кино, имеющее хороший бэкграунд, действительно может привлекать зрителей, которым так не хватает хороших новостей и добрых историй в жизни.

