Продолжение фильма 'Майнкрафт' уже в разработке: что известно

Семейный блокбастер "Minecraft: Фильм" стал одним из главных кинохитов 2025 года, его итоговые кассовые сборы составили 960 миллионов долларов и не оставили сомнений – сиквел будет. И вот студии Warner Bros. и Legendary объявили первые подробности, каким будет продолжение.

Как пишет издание Variety, фильм уже получил название "A Minecraft Movie Squared", что можно перевести как "Minecraft фильм в квадрате". Джаред Хесс вернулся в кресло режиссера, а также стал соавтором сценария вместе с Крисом Галлеттой. К актерскому составу присоединилась номинантка на "Оскар" Кирстен Данст. Премьера "A Minecraft Movie Squared" в кинотеатрах запланирована на 23 июля 2027 года.

Первая часть от Warner Bros. и Legendary – семейная приключенческая лента, где главные роли сыграли Джек Блэк и Джейсон Момоа, – полностью покорила бокс-офис весной 2025 года. Сюжет рассказывал о компании неудачников, которых затянуло через портал в кубический мир, где их проводником стал опытный крафтер Стив в харизматичном исполнении Блэка. В этой экранизации сверхпопулярной видеоигры также снялись номинантка на "Оскар" Даниэль Брукс, Мэтт Берри и Дженнифер Кулидж.

Берри, как известно, вернется и в продолжении, однако его роль пока не разглашается. А вот Данст сыграет Алекс – женский аналог Стива из оригинальной игры. О ее роли стало известно из закулисного видео, которое показали во время трансляции на TwitchCon в субботу утром.

Фанатам игры также предложили принять участие в конкурсе. Им предлагают построить что-то непосредственно внутри Minecraft – лучшие работы могут попасть в сам фильм или в финальные титры. Победитель челленджа также получит возможность посетить закрытый допремьерный показ сиквела вместе с друзьями. Больше деталей о конкурсе можно найти на официальном сайте игры.

Среди продюсеров будущего продолжения значатся Мэри Парент, Кейл Бойтер, Рой Ли, Эрик Маклауд, Кейлин Уолтерс, Торфи Франс Олафссон, Джейсон Момоа и покойная Джилл Мессик. Исполнительными продюсерами стали Джей Ашенфелтер, Джен Конрой, Брайан Мендоза, Джон Берг и Джонатан Спейтс.

