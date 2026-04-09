Подземные гонки в Харькове, инфоциганство в Париже, а также голливудский скандал с Киану Ривз и Кэмерон Диаз. Что посмотреть в кино на этой неделе

На этой неделе кинотеатры покажут несколько премьер, охватывающих различные жанры. Среди них – украинская лента "На драйве", один из самых ожидаемых экшн-проектов года, снятый в реальных локациях прифронтового Харькова. Не менее резонансным обещает быть французский фильм "Гуру" с Пьером Нине в главной роли – о том, как инфоциганство разрушает жизнь.

Для любителей романтических сюжетов на большие экраны выходит итальянская лента "Новая фаворитка", раскрывающая судьбу любимой ученицы Вивальди. Не останется без внимания черная голливудская комедия "Последствия", в которой собран громкий актерский состав: Киану Ривз в главной роли, рядом с ним Камерон Диаз, для которой этот проект стал возвращением на большие экраны после перерыва, а также камео Мартина Скорсезе. OBOZ.UA расскажет о картинах.

"На драйве"

Это история о выпускниках, которые взрослеют в реальности войны. События разворачиваются в прифронтовом Харькове, где компания друзей находит брошенные автомобили в закрытом торговом центре и превращает подземный паркинг в пространство нелегальных гонок. Соревнования быстро набирают популярность в соцсетях, где герои становятся звездами онлайн, а ставки и риски растут.

В ленте снялись молодые украинские актеры, часть из которых уже заявила о себе в других проектах: Иван Довженко ("Мавка. Настоящий миф", "Кофе с кардамоном. Сила земли"), Эдуард Поляков ("Мавка. Настоящий миф"), Иоланта Богдюн ("Врач по призванию"), Богдан Морошан, а также Мария Саминина – дочь известных украинских актеров Андрея Саминина и Леси Самаевой.

"На драйве" позиционируется как первый полнометражный украинский фильм в жанре автогонок. Допремьерный показ фильма прошел в Киеве на большом экране Дворца "Украина".

"Гуру"

Психологический триллер рассказывает о мире современного коучинга, где массовые мотивационные семинары превращаются в зрелищные шоу, а фигура наставника приобретает почти культовый статус.

В центре сюжета Матье Вассер – самый известный во Франции коуч по личностному развитию. Его харизматичные выступления и масштабные семинары, напоминающие скорее религиозные мессы, собирают тысячи последователей, которые стремятся к простым ответам и ощущению контроля над собственной жизнью. Впрочем, за фасадом успеха и привлекательности скрывается опасная система манипуляций.

Главную роль в картине сыграл популярный французский актер Пьер Нине, известный по картинам "Граф Монте-Кристо" "Ив Сен-Лоран", "Франц", "Идеальный мужчина", "Черный ящик". Актер подтверждал, что манипулятивные практики, показанные в ленте, – это не художественное преувеличение, а вполне реальная часть жизни. В качестве примера он приводил атмосферу, которая возникала во время съемок и демонстрировала, как легко массовая эмоция может захватывать людей: "Энергия зала после четырех дней съемок с четырьмя сотнями людей в одной комнате без окон была бешеной. Я был на сцене, но атмосфера шоу чувствовалась повсюду, а со временем и с усталостью люди становились все более раскованными, неуправляемыми. Они кричали, плакали, мы почти соприкасались с тем трансом, о котором говорится в фильме".

"Новая фаворитка"

Мелодраматическая драма, дебютный фильм известного оперного режиссера Дамиано Микелетто. Лента рассказывает чувственную историю об одной из любимых учениц Вивальди, сочетая биографические элементы с музыкальной атмосферой.

В изысканной атмосфере Венеции XVII века юная скрипачка Чечилия живет в тени строгих правил и чужих решений. Ее жизнь меняется, когда она встречает гениального композитора Антонио Вивальди – и впервые чувствует, что музыка может быть не только обязанностью, но и голосом собственного "я". На фоне роскошных декораций, живой музыки и внутренних конфликтов рождается история о страсти, таланте и смелости выбирать свой путь – даже тогда, когда мир настаивает на обратном.

"Последствия"

Лента сочетает иронию, драму и сатиру на современную индустрию успеха, предлагая звездную историю с неожиданными поворотами. В центре сюжета – голливудская звезда Риф Хоук (Киану Ривз), которого шантажируют с помощью загадочного видео, способного разрушить карьеру. Чтобы разобраться с ситуацией, герой решает встретиться со всеми людьми, которых когда-либо мог обидеть, и попытаться исправить ошибки, а также – разоблачить шантажиста.

Риф отправляется в ностальгическое и поучительное путешествие по воспоминаниям, где встреча с прошлым может стать единственным способом спасти будущее. В фильме также снялись Камерон Диаз, Мэтт Бомер, Джон Хилл и даже Мартин Скорсезе, который сыграет сам себя.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский фильм получил аж шесть номинаций на "Эмми", тогда как российский лауреат "Оскара" проигнорировали: справедливость восстановлена.

