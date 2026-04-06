В Киеве состоялась премьера фильма 'На драйве': лента выходит в прокат и отправляется в тур по Украине

На днях во Дворце "Украина" состоялся допремьерный показ украинского полнометражного фильма об автогонках "НА ДРАЙВЕ".

Премьера стала одним из крупнейших кинособытий сезона – мероприятие собрало более 3500 зрителей, среди которых были известные артисты, спортсмены и представители медиа. На событии присутствовали, в частности, MONATIK, NICOLE, Александр Педан, Григорий Решетник, Ксения Мишина, Ирина Федишин, Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Евгений Янович, Дарья Белодед, Элина Свитолина и другие.

Фильм стал первым украинским экшеном такого жанра. В центре сюжета – история молодежи в прифронтовом Харькове, которая не откладывает жизнь "на потом", несмотря на войну. Герои находят заброшенные автомобили и превращают подземный паркинг в арену нелегальных гонок.

Съемки ленты проходили в реальных локациях Харькова. По словам режиссера Артема Литвиненко, основой для фильма стали реальные истории о жизни молодежи в условиях войны: "Мы сразу поняли, что это должен быть Харьков. Я искал истории о том, как живет молодежь, когда все закрыто, когда некуда пойти. И одна из таких историй – о ребятах, которые дрифтят на пустых парковках – стала для меня отправной точкой".

Продюсер фильма Алена Тимошенко отмечает, что проект стал сложным производственным вызовом, в частности из-за ограниченных ресурсов: "В Голливуде обычно несколько дублей автомобилей, у нас не было такой возможности. У нас было 4 машины, и они были только по 1-му дублю. Все сцены, которые требовали тяжелых трюков, очень осторожно выполнялись каскадерами, потому что мы понимали: если повредим машину, у нас нет дубля. Команда справилась с задачей, все хорошо, эти машины сейчас присутствуют, они сейчас как герои фильма".

Фильм выходит в прокат с 9 апреля в кинотеатрах по всей Украине.

После киевской премьеры команда ленты отправилась во всеукраинский ДРАЙВ-ТУР – серию показов и встреч со зрителями в разных городах.

В рамках тура запланированы презентации фильма, автограф-сессии, фото с актерами и живое общение со зрителями.