Подборка очень разнообразная: какие фильмы самые популярные на украинском Netflix

Netflix продолжает радовать украинских зрителей свежим контентом, где классика анимации переплетается с остросюжетными триллерами и романтическими драмами. По данным платформы, топ-10 самых популярных фильмов в Украине демонстрирует широкий спектр жанров, от семейных приключений до жутких историй.

Эта подборка включает как новые релизы 2025 года, так и любимые хиты прошлых лет, которые набрали миллионы просмотров. Зрители выбирают картины, сочетающие динамичный сюжет с глубокими эмоциями, делая вечер дома настоящим кинематографическим праздником.

Если вы ищете вдохновения для просмотра, вот обзор самых горячих хитов прямо сейчас.

Что посмотреть на Netflix - самые популярные фильмы в Украине

Эта разнообразная подборка отражает вкусы украинской аудитории и предлагает фильмы на любое настроение. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром.

Женщина из каюты № 10 (The Woman in Cabin 10, 2016)

Журналистка Ло Блэклок, получив задание написать репортаж о круизном лайнере, становится свидетелем предполагаемого убийства. Ее расследование среди пассажиров раскрывает сеть лжи и опасностей, держа в напряжении до финала. Этот психологический триллер сочетает клаустрофобическую атмосферу с неожиданными поворотами сюжета.

Французский любовник (French Lover, 2024)

Запретный роман между замужней женщиной и харизматичным французом разворачивается на фоне живописного Прованса. Лента исследует темы страсти, измены и поиска себя через эмоциональные диалоги и чувственные сцены. Фильм завораживает изысканной операторской работой и глубокими характерами.

Секреты домашних животных 2 (The Secret Life of Pets 2, 2019)

Любимые домашние животные возвращаются, чтобы преодолеть новые вызовы, от страха перемен до приключений на ферме. Этот анимационный сиквел полон юмора, милых персонажей и уроков о дружбе. Идеальный выбор для семейного просмотра с детьми любого возраста.

Снова ярость (Inside Furioza, 2025)

Польский криминальный экшн рассказывает о возвращении героя в мир преступности ради мести. Динамичные сцены драк и погонь сочетаются с драмой о лояльности и предательстве. Фильм захватывает своей сырой энергией и непредсказуемым сюжетом.

Кейпоп-охотницы на демонов (KPop Demon Hunters, 2025)

Группа K-pop звезд становится охотниками на демонов, сочетая яркие танцевальные номера с битвами против сверхъестественного. Эта анимационная комедия удивляет оригинальным стилем и шутками, вдохновленными корейской поп-культурой. Лента идеально подойдет для любителей легкого, но необычного сюжета.

Свинтусы (The Twits, 2025)

Анимационная адаптация книги Роальда Дала рассказывает об отвратительных супругах, которые обожают издеваться друг над другом и всеми вокруг. Их выходки приводят к забавным ситуациям с неожиданным моралистическим финалом. Фильм понравится как детям, так и взрослым благодаря юмору и яркой анимации.

Она во тьме идет (She Walks in Darkness, 2025)

Молодая женщина, поселившись в старинном поместье, сталкивается с призраками и тайнами прошлого. Хоррор-триллер мастерски сочетает психологическое напряжение со сверхъестественными элементами. Картина держит в напряжении благодаря атмосферным сценам и сильной актерской игре.

Секреты домашних животных (The Secret Life of Pets, 2016)

Что делают домашние любимцы, когда хозяева покидают дом? Этот мультфильм показывает их приключения в Нью-Йорке, полные юмора и хаоса. Отличный выбор для легкого просмотра с милыми персонажами и динамичным сюжетом.

Клуб убийств по четвергам (The Thursday Murder Club, 2025)

Пенсионеры в доме престарелых берутся расследовать загадочные убийства в своем городке. Эта детективная комедия сочетает британский юмор с напряженным сюжетом. Фильм привлекает харизматичными героями и легкой, но интригующей атмосферой.

Идеальная соседка (The Perfect Neighbor, 2024)

Новый сосед кажется идеальным, но главная героиня подозревает, что за его очаровательной улыбкой скрываются темные тайны. Психологический триллер исследует паранойю и границы доверия. Лента поражает неожиданными поворотами и напряженной развязкой.

