Война во Вьетнаме стала одним из самых болезненных уроков для американского общества. Она обернулась грандиозным политическим провалом и подсветила немало гуманистических проблем. И все это стало источником вдохновения для создания действительно выдающихся фильмов.

Издание Collider собрало шесть лучших эпических лент о войне во Вьетнаме. Они исследуют природу и бесполезность агрессии, а также глубину травм, которые война оставляет на человеческих судьбах. И делают это, не жалея времени зрителя, ведь имеют хронометраж от двух часов и более

Небеса и земля (1993)

Режиссер Оливер Стоун до того, как стать абсолютной жертвой российской пропаганды, снял три выдающихся фильма о войне во Вьетнаме. Лучшим из них называют "Взвод", но его трудно назвать эпическим. Третьим в этой серии стали "Небеса и земля". И хотя ленту называют самой слабой в трилогии, она все же поражает эпичностью. Фильм исследует влияние конфликта на некомбатантов, которые пытаются жить своей жизнью, окруженные насилием. Главной звездой ленты является блестящий Томми Ли Джонс, способный спасти своей игрой даже провальные работы. И со стороны Стоуна в "Небесах и земле" мы видим довольно похвальную попытку снять что-то о другой стороне Вьетнамской войны, чем то, что обычно исследуется в фильмах на эту тематику.

Спасительный рассвет (2006)

Режиссер Вернер Герцог не прибегал к настоящим крайностям, как, скажем, в "Фицкаральдо". Но "Спасительный рассвет" довольно убедительно рассказывает историю выживания реального пилота Дитера Денглера в дни после того, как его самолет сбили во время войны во Вьетнаме. Во многом это является заслугой Кристиана Бейла, который играет в ленте главную роль. До "Спасительного рассвета" Герцог снял документальную ленту "Маленький Дитер должен летать", посвященную этому же пилоту. Она же стала основой и художественного фильма. Он работает как напряженный триллер, сосредоточенный на одном человеке и его борьбе за выход с вражеской территории, с постоянной опасностью как природного, так и военного характера.

Рожденный четвертого июля (1989)

Еще одна работа Оливера Стоуна в этом списке, которая, к тому же, открыла миру Тома Круза как серьезного драматического актера. "Рожденный четвертого июля" – это байопик ветерана Вьетнама Рона Ковика, который был парализован во время боевых действий, а затем обратился к антивоенному активизму после возвращения в Соединенные Штаты. Сюжет начинается с момента, когда герою всего 10 лет, а завершается, когда ему уже за 30 – это и делает историю полноценной эпопеей. Эмоционально заряженная история картины пересказывает путь огромной личной трансформации Ковика.

Пуля в голове (1990)

Джон Ву создал ленту, наполненную своим фирменным экшеном, однако "Пуля в голове" не такая веселая, как другие его работы. Начинается история, как криминальная, но со временем тема Вьетнама начинает звучать в ней все громче и менять суть событий. Действие происходит в конце 1960-х годов, и сюжет рассказывает о трех друзьях, которые бегут из Гонконга, чтобы продолжить преступную жизнь в Сайгоне, но затем они оказываются втянутыми в войну во Вьетнаме. Значительная часть фильма "Пуля в голове" разворачивается как фильм о военнопленных. Каким-то образом ему удается быть грандиозным боевиком и антивоенным фильмом. Это, безусловно, один из самых впечатляющих и недооцененных фильмов Джона Ву.

Охотник на оленей (1978)

"Охотник на оленей" стал первым фильмом о войне во Вьетнаме, который получил "Оскар", как лучшая лента года. И он одним из первых показал последствия этого конфликта мрачным и брутально честным способом, в отличие от патриотического кино. Кроме того, "Охотник на оленей" - это однозначный эпос, поскольку он длится три часа, и охватывает истории группы друзей до, во время и после их пребывания на войне. Роберт де Ниро и Кристофер Уокен выдают здесь одни из своих лучших в карьере ролей. "Охотник на оленей" также определенно впечатляет эмоционально, и является весьма смелым в том, насколько далеко он готов зайти в выражении своего антивоенного послания.

Апокалипсис сегодня (1979)

Выдающееся полотно Фрэнсиса Форда Копполы с Марлоном Брандо в главной роли – это больше, чем просто фильм о войне во Вьетнаме. То, что начинается как военная драма становится все более личным и головокружительным, когда приближается к завершению. Он особенно хорошо показывает безумие войны, и еще большее безумие вмешательства США во вьетнамский конфликт. "Апокалипсис сегодня" безупречен во всех смыслах – с точки зрения истории, актерской игры и картинка, которая иногда захватывает красотой, а порой больше напоминает ночной кошмар. Это настоящий шедевр, который по праву заслужил статус безоговорочной киноклассики, которую должен пересмотреть каждый любитель кино.

