От 'Зиты и Гиты' до 'Танцора диско': как сложились судьбы звездных красавцев индийского кино. Фото тогда и сейчас

Зажигательные танцы, чувственные сюжеты, культурные и социальные аспекты индийского общества, включая традиции, религию и семейные ценности. Все это об индийских фильмах, известных также как Болливуд (языковая контаминация слов "Бомбей" и "Голливуд"). В детстве мы наблюдали за персонажами из этих лент, затаив дыхание. Переживали о судьбе танцора диско Анила и восхищались смелым, бескомпромиссным стилем работы полицейского Виджая Кханны из "Затянувшейся расплаты".

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Предлагаем познакомиться с героями индийских картин поближе. С чего они начинали и как живут сейчас – узнайте в материале OBOZREVATEL.

Митхун Чакраборти

Индийский актер Митхун Чакраборти снялся более чем в 350 кинолентах и является одним из самых известных артистов Индии. Мировую славу ему принесла главная роль в фильме "Танцор Диско" (1983). Актерский талант Чакраборти зародился еще в раннем возрасте. Тогда он активно участвовал в детских спектаклях, а позже поступил в киноинститут. Благодаря природной харизме, убедительной игре, умению танцевать и петь Митхун попал на съемочные площадки. Некоторое время играл эпизодические роли, а после съемок в фильме "Королевская охота" получил престижную в Индии премию "Золотой лотос". Это и вдохновило его покорять Болливуд.

Несмотря на киношный образ героя-любовника, в жизни актер – отличный семьянин. Вместе с женой Йогитой Бали воспитал четырех детей, из которых одна девочка – приемная. Сейчас 73-летний Митхун – один из самых богатых людей в Индии. Он – владелец сети гостиниц. Кроме того, мужчина продолжает сниматься в фильмах и возглавляет профсоюз кинематографистов.

Амитаб Баччан

Индийский актер Амитаб Баччан снялся более чем в 200 кинолентах. Харизматичный мужчина покорил сердца зрительниц во всем мире. О карьере в кино он мечтал с детства. Для этого оттачивал умение танцевать и петь. После учебы в колледже Амитаба благодаря приятному баритону взяли на работу диктора. Это не остановило его в стремлении сниматься в фильмах. Однако режиссеры во время кинопроб отказывали, указывая на "слишком угрожающую внешность".

Повлияло на ситуацию рекомендательное письмо от знакомой мамы Баччана. Мужчине дали шанс. Вскоре на экраны вышел первый фильм с Амитабом ("Семь индийцев"), а настоящую славу он ощутил после съемок в картине "Затянувшаяся расплата". В свои 80 лет артист продолжает играть в кино, а также пишет книги и занимается политикой. Он женат на актрисе Джае Бхадури, которая родила ему двоих детей. К слову, однажды этот брак был на грани распада из-за неверности Амитаба, но паре удалось пережить этот период и наладить отношения.

Дхармендра (Дхарам Сингх Деол)

Индийский актер, продюсер и политик Дхармендра – легенда индийского кино. Его наиболее известные роли – в фильме "Зита и Гита" и в музыкальной сказке "Приключения Али-бабы и сорока разбойников". Будущий артист родился в консервативной семье. Родители разозлились, узнав о мечте сына стать актером. Но его это не остановило. Сначала Дхарам победил в конкурсе актерского мастерства в номинации "Новый талант". Там он познакомился с артистом Девом Анандом, который помог пробиться в мир кино.

Первые съемки Дхармендры не были удачными: приносили мало денег и не делали мужчину узнаваемым. Он уже готов был опустить руки, но решил сняться в мелодраме "Цветок и камень". Этот фильм стал трамплином в карьере, и вдохновил стать одним из самых успешных актеров в истории хинди кинематографа.

Мужчина снялся в более чем 300 фильмах. Успел реализовать себя как продюсер, а также 5 лет представлял партию в Индии "Бхаратия джаната парти". Дхармендра дважды был женат, и от первого брака имеет двоих детей.

Шахрух Хан

Индийский киноактер, а также продюсер и телеведущий Шахрух Хан в юном возрасте активно занимался бегом. Тогда он всерьез задумывался о карьере атлета, но не получилось. Врачи обнаружили у парня шумы в сердце. Тогда Хан поступил на факультет экономики, и уже на первом курсе попробовал свои силы в актерстве. Далее бросил учебу и твердо решил, что должен покорить Болливуд.

Со своим выбором он точно не прогадал: первая роль – и сразу главная (фильм "Дивана"). Однако настоящую славу принесла премьера "Непохищенная невеста", мужская роль которой могла достаться Тому Крузу. Далее Шахрух снялся в кинохитах "Ом Шанти Ом", "Меня зовут Кхан" и "Все в жизни бывает". В личной жизни тоже все сложилось удачно. Мужчина с 1991 года женат на кинопродюсере и модельере Гаури Хан, которая родила ему троих детей.

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